| Streaming-Tipps

Top-Unterhaltung und Kultiges: unsere aktuellen Streaming-Tipps.

Sie nannten ihn Spencer

Seinen Weltruhm verdankt Carlo Pedersoli knallharten Backpfeifen und schlagfertigen Sprüchen. AUnter dem Pseudonym Bud Spencer ist er für Cineasten Kult. An der Seite von Terence Hill brachte der gebürtige Neapolitaner, der vor drei Jahren starb, einen Bösewicht nach dem anderen zur Strecke. Eine sehenswerte Doku erinnert an das kongeniale Duo und an dessen Film-Klassiker wie "Zwei außer Rand und Band". Dokumentation (2017), 122 Minuten, ab 24.3. auf Amazon Prime

Ein Lied in Gottes Ohr

Der erfolglose Musikproduzent Nicolas (Fabrice Eboué) soll eine Band an die Spitze der Charts führen, die aus einem Rabbi, einem Pfarrer und einem Imam besteht. Tatsächlich gelingt es ihm, aus den Dreien die Band "Koexistenz" zu formen. Schnell feiert die Gruppe Erfolge, doch als Zankereien zwischen den Bandmitgliedern eskalieren, wirft Nicolas entnervt das Handtuch. Aber er hat die Rechnung ohne die drei Geistlichen gemacht ... Komödie (2018), 89 Minuten, ab 26.3. auf Amazon Prime

Osmosis

Per Dating-App zum per-fekten Partner fürs Leben? Technikkonzerne versuchen, das Geheimnis wahrer Liebe zu entschlüsseln. Der Algorithmus der App "Osmosis" soll den Traumpartner finden. Doch was ist, wenn eine Mathe-Formel entscheidet, mit wem man den Rest seines Lebens verbringt? Serie (2018), Staffel 1, 8 Folgen, ab 29.3. auf Netflix