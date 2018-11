| Streaming-Tipps

Zwei Serien-Highlights in unseren Streaming-Tipps sorgen für gespannte Vorfreude.

Vikings

Echte Viking-Fans mussten viel Geduld mitbringen. Jetzt kommt die Fortsetzung der Wikinger-Serie– und das Warten hat sich gelohnt: Alte Konflikte, neue Allianzen und der ewige Kampf um die Herrschaft über ganz Europa erreichen im zweiten Teil der 5. Staffel neue Höhepunkte. Gut inszenierte Schlachten, tolle Drehorte und ein prima Cast veredeln die Wikinger-Saga.

History-Serie (2018), 5. Staffel,2. Teil, 10 Folgen, ab 29.11. bei Amazon Prime (www.amazon.de)

Blue Bloods – Crime Scene New York

Bandenkriege, Drogenhandel, Morde – mit den Beamten des New York Police Department (NYPD) möchte man nicht tauschen. In der s i e b t e n Staffel der Erfolgsse-rie aus den USA muss sich NYPD-Chef Frank Reagan (ein Wiedersehen mit dem unverwüstlichen Tom Selleck) zudem mit einem Whistleblower in den eigenen Reihen herumschla-gen. Eine gelungene Mischung aus spannendem Krimi und Familien-serie – mit hochkarätig besetztem Cast und namhaften Gaststars.

Serie (2016), 7. Staffel, 22 Folgen, ab 7.12. auf FOX Channel (www.foxchannel.de)