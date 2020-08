| Freizeittipp

Es hat in diesem Jahr nicht mit der Bergtour geklappt? Oder es hat so gut funktioniert, dass die ganze Familie das alpine Feeling einfach nicht mehr missen möchte? Kein Problem: Auch Flachländern bieten Kletterparks in ganz Deutschland hervorragende Gelegenheiten, um dem Höhenrausch nicht komplett abschwören zu müssen.

Unter kompetenter Anleitung und der Einhaltung strenger Sicherheitskontrollen werden Kletterfreunde an der Nordsee ebenso fündig wie in der Pfalz, im Saarland, auf dem thüringischen Possen, in Garmisch-Partenkirchen oder in Berlin. Vor Ort bekommt man die entsprechende Ausrüstung, eine Einführung und viele nützliche Tipps, die den adrenalinhaltigen Kletterspaß nicht zum angstgesteuerten Horrortrip werden lassen.

Und wer weiß: Vielleicht ist man ja im nächsten Bergurlaub schon bereit zum Erstürmen des in diesem Jahr noch unerreichbaren Gipfels.

Infos: www.kletterpark-finden.de