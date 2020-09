| Verlosung

25 Jahre steile verbale Vorlagen, argumentative Pässe in die Schnittstellen und knallhart verwandelte Analysen. Moderator Thomas Helmer und prominente Gäste sprechen über alles, was Fußballdeutschland bewegt und aufregt. Seit dem 3. September 1995 flackert das Format jeden Sonntagvormittag in die deutschen Fan-Wohnzimmer. Am 13. September, 11 Uhr, feiert SPORT1 den DOPA-Geburtstag und zeigt eine ganz besondere Folge.

Verlosung: Wir verlosen 10 Bücher "Doppelpass – Geschichten rund um die Kultsendung" sowie 2 Tickets für den "CHECK24 Doppelpass", sobald wieder Publikum zugelassen ist. Die Anreise mit der Deutschen Bahn (2. Klasse) innerhalb Deutschlands für 2 Personen sowie eine Hotelübernachtung im Hotel Hilton Munich Airport sind inbegriffen. Einfach bis zum 18.9.2020 unter der Telefonnummer 01379/88 85 10* anrufen.

*0,50 Euro/Anruf a. d. dt. Festnetz/Mobilfunk abweichend. Der Preis wurde prisma vom Kooperationspartner unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Keine Barauszahlung des Preises möglich. Rechts- und Postweg sind ausgeschlossen. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. prisma-Mitarbeiter und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Teilnahmebedingungen auf www.prisma.de/agb. Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Erhebung von Daten erfolgt ausschließlich zur Gewinnerziehung. Informationen zum Datenschutz unter www.prisma.de/datenschutz.