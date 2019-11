| Freizeit

1905 in Dresden gegründet, war es die Künstlergemeinschaft "Brücke", mit der in Deutschland der Aufbruch zur Moderne begann. Ihre Protagonisten revolutionierten die Kunst des frühen 20. Jahrhunderts. Viele ihrer Mitglieder wie Erich Heckel, Ernst Ludwig Kirchner oder Karl Schmidt-Rottluff gehören heute zu den bekanntesten Künstlern des Expressionismus. Die Ausstellung "Die Künstler der Brücke" widmet sich dem Werk dieser Kreativen.

Karten: 9 Euro, ermäßigt 5 Euro. (Karten unter Telefon 0203/28 33 294)

Ausstellung "Die Künstler der Brücke" Wann? 16.11.2019 – 1.6.2020, Di – Fr 12 – 17 Uhr, Sa – So 11 – 17 Uhr

transVOCALE

Drei Tage, zwei Städte, ein Festival: Die transVOCALE sorgt für Farbe im grauen November. Mit großartigen Künstlern der aktuellen Weltmusik-Szene und des Chansons. Musiker aus Deutschland, Polen, Estland, Kanada und Südafrika treffen im Kleist-Forum in Frankfurt (Oder), dem Kulturhaus Smok im polnischen Slubice und an anderen Orten aufeinander. Unter dem Titel "Und die Mauern werden fallen" steht die Eröffnungsfeier, bei der deutsche und polnische Künstler gemeinsam Lieder präsentieren, die zur Zeit des Umbruchs und des Mauerfalls passen.

Storyteller – Gestern, Heute, Morgen

Der Circus Roncalli hat bereits Millionen Menschen in ganz Europa verzaubert. Die Show-Talente mit ihrer unverwechselbaren Poesie, Akrobatik und Clownerie kommen auf ihrer aktuellen Tournee auch in den Norden Deutschlands. Das neue Programm "Storyteller – Gestern, Heute, Morgen" ist vom 20. November bis 15. Dezember in Bremen zu sehen. Rund 120 internationale Artisten, Musiker und Spaßmacher sind mit 80 historischen Wagen auf Reisen. Auch die Food-Trucks stammen aus vergangenen Zeiten.

Münchener Bücherschau

Gut 160000 Besucher werden zur Münchener Bücherschau, der größten regionalen Buchausstellung, erwartet. Bei ihrer 60. Auflage sind mehr als 20000 Neuerscheinungen von 300 Verlagen zu entdecken. Hörbücher und E-Books gehören ebenfalls zur Schau. Besucher des Festivals können nationale und internationale Autoren treffen, mehr über das Buchbinden erfahren oder an Schreibwerkstätten teilnehmen. Zur Schau selbst ist der Eintritt frei. Für Lesungen, Workshops und anderes sind zum Teil Karten notwendig.