24 Expeditionsstationen, 300 Tonnen Eis, 2000 Quadratmeter – das sind die Zahlen, mit denen Deutschlands größte Eisfigurenausstellung wuchern kann. Fast das ganze Jahr hindurch können Besucher die 17. Eiswelt "Afrika – Expedition zum Kilimanjaro" in Karls Erlebnis-Dorf Rövershagen erleben. An der Ausstellung haben 12 Künstler mitgewirkt. Auf dem Weg zum Uhuru-Peak auf dem schneebedeckten Kilimanjaro begegnet den Besuchern die in glitzerndes Eis gehauene Tierwelt Afrikas. Die in wunderbares Licht getauchte und mit Musikeffekten inszenierte Eiswelt verzaubert. Eintritt: 6,50 Euro für Kinder, Erwachsene zahlen 8,50 Euro.

Tiefsee. Leben im Dunkeln

Um die bizarrsten Kreaturen am finstersten Ort unseres Planeten dreht sich die Erweiterung der Dauerausstellung "NaturWelten" im Landesmuseum Hannover. Die Tiefsee ist einer der geheimnisvollsten Lebensräume und immer noch am wenigsten erforscht. Die multimediale, interaktive Ausstellung garantiert spannende Erlebnisse. Partner ist das GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel. Eine Tageskarte für die Sammlung (ermäßigt wegen Umbau) kostet 4 Euro, für Familien 8 Euro. Kinder bis 4 Jahre haben freien Eintritt.

Frühjahrssend Münster

Dreimal im Jahr ist in Münster Send – die größte Kirmes im Münsterland. Vom 14. bis zum 22. März findet die erste Ausgabe des angesagten Volksfestes im Jahr 2020 statt. Schaustellerbetriebe aus ganz Deutschland bringen beliebte Fahrgeschäfte-Klassiker wie Autoscooter und Riesenrad, nostalgische Karussells sowie Neuheiten für Adrenalin-Junkies mit. Der circa 32.000 Quadratmeter große Festplatz auf dem Schlossplatz befindet sich in der Nähe der Innenstadt an der "grünen" Promenade vor der malerischen Kulisse des Münsteraner Schlosses. Am Donnerstag ist Familientag: Von 14 bis 23 Uhr gibt es Ermäßigungen von bis zu 30 Prozent.

Traditioneller Pferdemarkt

Der traditionelle Pferdemarkt in Bad Mergentheim lockt von jeher die Menschen in die Kurstadt. Dort wird das einmalige Spektakel mit den bunten Ensembles der Fußgruppen, Kutschen und Reiter gebührend gefeiert. Zahlreiche Kapellen geben dem festlichen Umzug musikalisches Geleit. Den nächsten Höhepunkt bildet der vielseitige Krämermarkt, der vor und nach dem prunkvollen Festumzug die Besucher mit vielen Angebot anlockt. Mit seinen etwa 120 Ständen, Fahrgeschäften für die Kleinen und kulinarischen Verlockungen ist er ein echtes Highlight für die ganze Familie. Der Eintritt ist frei.