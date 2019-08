| Freizeit

Beim Harbour Front Festival vom 11. September bis zum 15. Oktober erobert Literatur den Hamburger Hafen. Internationale Bestsellerautoren, deutsche Schriftsteller und vielversprechende Debütanten lesen dann aus ihren Werken an Orten rund um den Hafen. Gäste unter anderem: Jussi Adler-Olsen, Doris Dörrie, Martin Suter, Heino Ferch, Ulrich Tukur, Joachim Król, Ulrich Wickert. Am 29. Oktober gibt es eine "Nachzügler"-Veranstaltung mit Isabel Allende im Thalia Theater. Insgesamt finden rund 80 Termine an mehr als 20 Veranstaltungsorten statt – wie etwa in der Elbphilharmonie (Foto).

Was? "Harbour Front Festival"

Wann? 11.9. – 15.10.

Wo? Verschiedene Veranstaltungsorte

Infos: www.harbourfront-hamburg.com und Ticket-Hotline 0180/60 15 730

"Modellautotauschmarkt"

Der Modellautotauschmarkt in Leipzig bietet mit seinen 50 verschiedenen Ausstellern aus Deutschland, Österreich, Tschechien und der Slowakei alles, was sich Sammler und Fans kleiner Flitzer wünschen. Die Organisatoren des "Vereins zur Geschichte der Automodelle" erwarten am 14. September im Pavillon der Hoffnung Aussteller mit Minifahrzeugen von Marken wie Matchbox, Espewe, Corgi, Gama, Herpa Wiking, Minichamps, Schuco und Siku. Auf mehr als 200 Metern werden sich die Tische voller Raritäten aneinanderreihen. Tageskarten kosten zwei Euro, Parkplätze gibt es vor dem Gebäude.

Wann? 14.9., 9.30 – 13.30 Uhr

14.9., 9.30 – 13.30 Uhr Wo? Alte Messe, Pavillon der Hoffnung, Puschstraße 9, 04103 Leipzig

Alte Messe, Pavillon der Hoffnung, Puschstraße 9, 04103 Leipzig Infos: www.modellautoboerse-leipzig.de

Ausstellung "Mode 68 – Mini, Sexy, Provokant"

Das hatte es noch nie gegeben – eine junge Generation bestimmte, was angesagt ist. Ob Hot Pants, Schlaghose oder verwaschene Jeans – in einem waren sich alle Jugendlichen in den 1960er-Jahren und frühen 1970er-Jahren einig: bloß nicht so spießig aussehen wie die Eltern. Dieser Entwicklung geht die Schau "Mode 68 – Mini, Sexy, Provokant" in der Textilfabrik Cromford in Ratingen anhand von mehr als 150 Originalkleidungsstücken nach. Mit Bildern und Filmen lassen sie die Flower-Power-Zeit lebendig werden. Regulärer Eintritt: 5,50 Euro.

Wann? Bis 22.12., Di – Fr 10 – 17 Uhr, Sa/So 11 – 18 Uhr

Bis 22.12., Di – Fr 10 – 17 Uhr, Sa/So 11 – 18 Uhr Wo? LVR-Industriemuseum, Textilfabrik Cromford, Cromforder Allee 24, 40878 Ratingen

LVR-Industriemuseum, Textilfabrik Cromford, Cromforder Allee 24, 40878 Ratingen Infos: www.industriemuseum.lvr.de und unter Telefon 02234/99 21 555

"Stille Stars: Keramik in Film und Werbung"

Ins Rampenlicht schaffen es nebensächlich wirkende "Stille Stars" aus Kinofilmen, TV-Serien und Werbespots in der gleichnamigen Ausstellung des Porzellanikons in Selb. Die Schau im Staatlichen Museum für Porzellan beleuchtet den Einsatz von Geschirr, Waschbecken oder Fliesen, ohne die kaum eine Film- oder Werbeproduktion auskommt. Sie sind bewusst platzierte Elemente, illustrieren Zeitgeist oder Lifestyle: ob in Loriot-Klassikern, Sherlock-Holmes-Verfilmungen, "Stromberg" oder in der Frühstücksflocken-Werbung. Gezeigt werden Clips und Fotos von den 1930er-Jahren bis heute. Eintritt: 5 Euro.