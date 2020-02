| Freizeit

"Brunswiek Helau!" schallt es aus 1000 Kehlen, wenn sich am Sonntag, 23. Februar, Norddeutschlands größter Karnevalsumzug "Schoduvel" um 12.40 Uhr in Bewegung setzt. Diese karnevalistische Tradition geht zurück bis in das Jahr 1293. Damit ist der "Schoduvel" einer der ältesten Karnevalsumzüge. Über sechseinhalb Kilometer schlängelt sich der Zug mit rund 140 Wagen und mehr als 5000 Aktiven aus der ganzen Region vom Europaplatz aus durch die Innenstadt. Gefeiert wird unter dem diesjährigen Motto "Braunschweig – weltoffen und international, so ist auch unser Karneval!"

Was? Braunschweiger Karnevalsumzug "Schoduvel"

Braunschweiger Karnevalsumzug "Schoduvel" Wann? 23. Februar, 12.40 Uhr

23. Februar, 12.40 Uhr Wo? Innenstadt, 38100 Braunschweig

Innenstadt, 38100 Braunschweig Infos: www.braunschweiger-karneval.de

Fotoausstellung Unseen / Ungesehen. Blicke auf Europa

Vier Fotografen, Jutta Benzenberg aus Albanien, Andrei Liankevich aus Weißrussland, Livio Senigalliesi aus Italien und Mila Teshaieva aus Deutschland sind durch Europa gereist und haben mit der Kamera festgehalten, wie Menschen in den Teilen Europas leben, die abgeschnitten vom Wachstum und der ökonomischen Entwicklung sind. Auf der letzten Station der internationalen Wanderausstellung werden in der Kunststiftung Sachsen-Anhalt die Fotos vom Leben in Dörfern Albaniens und Sachsen-Anhalts, im Sumpfgebiet Polesien in Weißrussland und den Kohleabbaugebieten Sardiniens in Italien gezeigt. Der Eintritt ist frei.

Wann? Bis 23. Februar, Mittwoch bis Sonntag von 14 bis 18 Uhr

Bis 23. Februar, Mittwoch bis Sonntag von 14 bis 18 Uhr Wo? Neuwerk 11, 06108 Halle (Saale)

Neuwerk 11, 06108 Halle (Saale) Infos: www.kunststiftung-sachsen-anhalt.de

Music! Hören, Machen, Fühlen. Die Mitmachausstellung

Was macht Musik mit uns? Klingt traurige Musik in allen Ohren traurig? Sind fröhliche Klänge für jeden fröhlich? Die Sonderausstellung im LVR-LandesMuseum Bonn zeigt die Vielfalt von Musik auf der ganzen Welt. Instrumente aus fernen Ländern und vergangenen Zeiten geben einen Einblick in fremde Welten. Abspielgeräte vom Phonographen bis zum MP3-Player machen Geschichte sichtbar. Von Beethoven bis Beyoncé lädt die Mitmachausstellung Groß und Klein zum Hören, Spielen, und Komponieren ein. An vielen Tagen sind Musiker mit ihren Instrumenten vor Ort und beantworten Fragen rund um die Musik. Eintritt: Erwachsene 8 Euro, ermäßigt 6 Euro.

Wann? Bis 13. September, Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen 11 bis 18 Uhr, Samstag 13 bis 18 Uhr

Bis 13. September, Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen 11 bis 18 Uhr, Samstag 13 bis 18 Uhr Wo? LVR-LandesMuseum Bonn, Colmantstraße 14-16, 53115 Bonn

LVR-LandesMuseum Bonn, Colmantstraße 14-16, 53115 Bonn Infos: www.landesmuseum-bonn.lvr.de

f.re.e Die Reise- und Freizeitmesse

Die Freizeitmesse Bayerns wird 50: Was 1970 in kleinem Rahmen begann, hat sich zur größten Reise- und Freizeitmesse des Freistaates gemausert. Auf dem Münchener Messegelände präsentieren über 1300 Aussteller aus mehr als 60 Ländern Urlaubstrends und Neuheiten rund um die Freizeitgestaltung. Zu Themen wie Caravaning & Camping, Reisen und Kreuzfahrten, Wassersport, Fahrräder, Outdoor oder Gesundheit & Wellness stehen Experten bereit. Auf Aktionsflächen können Aktivitäten ausprobiert werden. Als Partnerland 2020 wird sich Italien präsentieren. Tagesticket ab 9 Euro, Kinder von 6 bis 14 Jahren 5 Euro, unter 6 Jahren frei.