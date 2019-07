| Freizeit

Am ersten Augustwochenende verwandelt sich der Kurpark Bad Oeynhausen in ein Festivalgelände. Freitag ist Konzerttag: Unter freiem Himmel geben Stars wie Wincent Weiss, Lea und Daniel Donskoy den Ton an. Am Samstag taucht eine Lichtshow den Park mit seinen neobarocken Badehäusern und Brunnen in ein besonderes Licht. Sie mündet am späten Abend in ein musikalisches Höhenfeuerwerk. Sonntag lockt das Familienfest mit einem Spiel-Parcours, einer Maskenbildnerei und vielem mehr. Karten für Freitag: 44,90 Euro; für Samstag: 18 Euro, Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre sind in Begleitung eines Erwachsenen umsonst mit dabei. Am Sonntag: freier Eintritt für alle.

Was: "Parklichter"

"Parklichter" Wann: 2. – 4.8., Freitag 16 Uhr, Samstag 17 Uhr, Sonntag 11 Uhr

2. – 4.8., Freitag 16 Uhr, Samstag 17 Uhr, Sonntag 11 Uhr Wo: Kurpark, 32545 Bad Oeynhausen

Kurpark, 32545 Bad Oeynhausen Infos: www.parklichter.com und 05731/13 00

Celler Weinmarkt

Genuss vor fantastischer Kulisse – das ist der Reiz des Celler Weinmarkts vom 24. bis zum 28. Juli. Stilvoll können die Liebhaber eines guten Tropfens Weine aus den klassischen deutschen Anbaugebieten probieren. Aber auch edle Rebsorten internationaler Herkunft warten an den Ständen in der Celler Altstadt auf die Besucher, die sich von Winzern beraten lassen können. Dazu gibt es Leckereien wie italienische Feinkost, Käsespezialitäten, Flammkuchen und vieles mehr. An allen fünf Tagen steht außerdem Live-Musik auf dem Programm: Chansons, Boogie und Akustik-Rock gehören dazu. Der Eintritt ist frei.

Wann: 24. – 28.7., Mittwoch/Donnerstag 15 – 23 Uhr, Freitag 15 – 24 Uhr, Samstag 12 – 24 Uhr, Sonntag 12 – 20 Uhr

24. – 28.7., Mittwoch/Donnerstag 15 – 23 Uhr, Freitag 15 – 24 Uhr, Samstag 12 – 24 Uhr, Sonntag 12 – 20 Uhr Wo: Altstadt, Großer Plan, 29221 Celle

Altstadt, Großer Plan, 29221 Celle Infos: www.celle-tourismus.de

Palais Sommer

Der Palais Sommer vereint Sommerlaune mit wundervoller Unterhaltung im Park – und das Ganze ohne Eintritt. Das Festival für Kunst und Kultur im Park des Japanischen Palais direkt am Elbufer in Dresden lockt vom 19. Juli bis zum 25. August mit zahlreichen Konzerten im Grünen. Außerdem im Programm: eine Klavier-, Singer-Songwriter-, Lese-, Hörspiel- und Filmnacht sowie Malerei, Poesie und Yoga im Park. Den Start übernimmt die Orfeo Vocal Arts Academy aus den USA: Am 19. Juli sind die Musical- und Operndarsteller bei der Klassiknacht zu Gast. Danach geht es mit Künstlern aus der ganzen Welt weiter.

Wann: 19.7. – 25.8.

19.7. – 25.8. Wo: Park des Japanischen Palais, zwischen Elbufer/Palaisplatz, 01097 Dresden

Park des Japanischen Palais, zwischen Elbufer/Palaisplatz, 01097 Dresden Infos: www.palaissommer.de

"Bamberg zaubert"

Einen schönen Mythos haben sich die Bamberger ausgedacht: Wenn in Harry Potters Schule Hogwarts Sommerferien sind, kommen die Zauberer nach Oberfranken. Vom 19. bis zum 21. Juli treffen sie sich dann mit Einwohnern und Touristen in der Weltkulturerbe-Stadt. Bei "Bamberg zaubert" – dem internationalen Straßen- und Varietéfestival – werden die Gassen von Magiern, Musikern, Jongleuren, Clowns, Akrobaten, Pantomimen und Stelzenläufern bevölkert. 120 Künstler mit 500 Programmpunkten werden die Zuschauer unterhalten und die Innenstadt in ein Reich voller Magie verwandeln. Der Eintritt ist frei. Für 3 Euro gibt es vor Ort ein Festivalheft.