| Termine für die Freizeit

Ausgraben, Experimentieren und Erforschen stehen im Zentrum der Sonderschau "Forscherlabor Archäologie – Bodenschätze enträtseln". Der Boden ist das größte Museum der Welt, stellt seine Schätze aber nicht aus. Um sie zu finden, haben Profis ihre Tricks. Die Besucher des Neanderthal Museums können sie bis 5. Mai kennenlernen, dort selbst zu Spürnasen und Schatzsuchern werden und erfahren, wie man ein Skelett ausgräbt oder eine mittelalterliche Burg entdeckt.

7 Euro (Erwachsene), 3,50 Euro (6 bis 16 Jahre), 3 Euro (4 bis 5 Jahre). Kombiticket Sonder- und Dauerausstellung: 11 Euro (Erwachsene), 6,50 Euro (6 bis 16 Jahre), 5 Euro (4 bis 5 Jahre). Was: Sonderschau "Forscherlabor Archäologie"

Sonderschau "Forscherlabor Archäologie" Wann: bis 5.5., Dienstag bis Sonntag, 10 – 18 Uhr

bis 5.5., Dienstag bis Sonntag, 10 – 18 Uhr Wo: Neanderthal Museum, Talstraße 300, 40822 Mettmann

Neanderthal Museum, Talstraße 300, 40822 Mettmann Infos: www.neanderthal.de und 02104/97 97-0

"Raumschiffwelten aus Lego-Bausteinen"

Fast 1000 Modelle sind in der Schau "Raumschiffwelten aus Lego-Bausteinen" im Bomann-Museum in Celle zu bewundern. Sie stammen aus einer der größten deutschen Privatsammlungen. Außerdem warten Lego-Technic- und -Architecture-Modelle, Modular-Häuser und vieles mehr auf Fans. Auch wird die Geschichte der bunten Steine dargestellt, die 1958 in Dänemark begann. Am 10. April, 11. Mai und 8. Juni gibt es einen Parcours, bei dem jeder mit seinem Lego-Racer um die Bestzeit fahren kann. Am 18. Mai findet eine Tauschbörse statt.

8 Euro, ermäßigt 5 Euro, nur Sonderausstellung 5 Euro, ermäßigt 4 Euro. Kinder und Schüler frei. Was: Ausstellung „Raumschiffwelten aus Lego-Bausteinen“

Ausstellung „Raumschiffwelten aus Lego-Bausteinen“ Wann: bis 11.6., Dienstag bis Sonntag, 11 – 17 Uhr

bis 11.6., Dienstag bis Sonntag, 11 – 17 Uhr Wo: Bomann-Museum, Schlossplatz 7, 29221 Celle

Bomann-Museum, Schlossplatz 7, 29221 Celle Infos: www.bomann-museum.de und 05141/12 45 40

"Lebensart"

Im besonderen Ambiente von Schloss Kartzow in Potsdam ist vom 12. bis 14. April die Lebensart zu Gast. In dem aufwendig restaurierten Landschloss zeigt die Messe für Garten, Wohnen und Lifestyle Schönes und Außergewöhnliches. Dazu gehören Pflanzen, Gartengeräte, Möbel für drinnen und draußen, Mode und Schmuck sowie kulinarische Leckerbissen. Zu weiteren Stationen der Lebensart gehören auch Redefin (10. – 12.5.), Döbbelin (17. – 19.5.), Neuruppin (24. – 26.5.), Aschersleben (5. – 7.7.), Putbus (12. – 14.7.), Dessau-Roßlau (2. – 4.8.), Lübben (9. – 11.8.), Brandenburg (16. – 18.8.) und Schkopau (23. – 25.8.).

kosten 8 Euro, ermäßigt 7 Euro (für Kinder/Jugendliche frei). Was: "Lebensart" – Messe für Garten, Wohnen und Lifestyle

"Lebensart" – Messe für Garten, Wohnen und Lifestyle Wann: 12. – 14.4., 10 – 18 Uhr

12. – 14.4., 10 – 18 Uhr Wo: Schloss Kartzow, Kartzower Dorfstraße 16, 14476 Potsdam

Schloss Kartzow, Kartzower Dorfstraße 16, 14476 Potsdam Infos: www.lebensart-messe.de und 0451/89 90 60

"KlEIne Welten"

"KlEIne Welten" heißt die Osterausstellung mit rund 700 Eiern aus der Sammlung von Helmut Meister in Garmisch-Partenkirchen. Poliert, bemalt, gefräst, perforiert, beklebt und modelliert wurden die ovalen Schönheiten von 39 Künstlern aus 15 Ländern. Der Sammler und Eierkünstler Helmut Meister führt am 28. April um 15 Uhr durch die Ausstellung. Am Osterwochenende können beim Schaubrüten Küken beim Schlüpfen beobachtet werden.