| Freizeit

Das Southside-Festival feiert eine Neuauflage vom 21. bis zum 23. Juni in Neuhausen ob Eck bei Tuttlingen. Das Event am Rande der Schwäbischen Alb wurde vor 20 Jahren als süddeutsches Pendant zum Hurricane-Festival im norddeutschen Scheeßel etabliert – und läuft auch am gleichen Wochenende. Zu dem musikalischen Highlight kommen in diesem Jahr unter anderen Die Toten Hosen, The Cure, Mumford & Sons, Foo Fighters, Bosse, Macklemore und Steve Aoki. Alljährlich treffen sich rund 60 000 Besucher aus ganz Europa bei dem Event. Wer noch Tageskarten ergattern will, muss sich beeilen: Es gibt sie für jeweils 99 Euro für Freitag, Samstag oder Sonntag.

Was: Southside-Festival

Southside-Festival Wann: 21. – 23.6.

21. – 23.6. Wo: Festivalgelände, 78579 Neuhausen ob Eck

Festivalgelände, 78579 Neuhausen ob Eck Infos: www.southside.de und Service-Hotline 01806/85 34 44

Roncallis "Storyteller"-Tournee

Der Zirkus Roncalli hat Millionen Menschen in Europa verzaubert – von Moskau bis Sevilla, von Amsterdam bis Wien. Die Showtalente mit ihrer unverwechselbaren Poesie, Akrobatik und Clownerie kommen auf ihrer aktuellen Tournee auch in den Norden Deutschlands. Zunächst ist das neue Programm "Storyteller: gestern – heute – morgen" in Hamburg (7. Juni bis 14. Juli) zu sehen. Danach machen die rund 120 Künstler, Musiker und Artisten unter der Zirkuskuppel auch Station in Lübeck (1. bis 25. August), Hannover (30. August bis 6. Oktober) und Bremen (23. November bis 15. Dezember). Karten kosten an der Kasse regulär 15 bis 62 Euro (im Vorverkauf plus Gebühr).

Wann: 7.6. – 14.7. (Hamburg)

7.6. – 14.7. (Hamburg) Wo: Moorweide, 20148 Hamburg

Moorweide, 20148 Hamburg Infos: www.roncalli.de und 040/30 18 70 20

Karneval der Kulturen

Tausende Akteure aus den unterschiedlichsten Ländern machen den Karneval der Kulturen zu einem riesigen Straßenfest. Vom 7. bis zum 10. Juni sind mehr als 100 Bands und DJs mit von der Partie. Einige bringen ein ganz besonderes Repertoire mit, das von anatolischem Jazz über Afrobeat bis zu japanischem Fusionrock reicht. Im Herzen des Festes findet sich der "Rasen der Aktionen" als bunte Oase mit Mitmachangeboten für jedes Alter. Höhepunkt des Festivals rund um den Blücherplatz ist der Karnevalsumzug am 9. Juni ab 12.30 Uhr – ein farben - frohes und schillerndes Event. Der Eintritt ist frei.

Wann: 7. – 10.6., Freitag 16 – 24 Uhr, Samstag und Sonntag 11 – 24 Uhr, Montag 11 – 19 Uhr

7. – 10.6., Freitag 16 – 24 Uhr, Samstag und Sonntag 11 – 24 Uhr, Montag 11 – 19 Uhr Wo: Blücherplatz, 10961 Berlin

Blücherplatz, 10961 Berlin Infos: www.karneval-berlin.de

Düsseldorfer Jazz-Rally

Zur "Swinging City" wird Düsseldorf im Juni bei Deutschlands größtem Jazz-Festival. Vom 6. bis 9. Juni bringt die 27. schauinsland-reisen Jazz-Rally dabei Bands verschiedenster Jazz-Stilrichtungen, aber auch Funk-, Soul- und Reggae-Könner in die Landeshauptstadt. Highlights sind Künstler wie Aloe Blacc, die Reggae-Legende Third World oder Prince-Gitarristin Nik West. Tagestickets kosten zwischen 22 und 30 Euro im Vorverkauf und zwischen 24 und 34 Euro an der Abendkasse. Mit einem Jazz-Rally-Button können Besucher an allen vier Tagen von Spielort zu Spielort bummeln (37 Euro im Vorverkauf, 42 Euro an der Abendkasse).