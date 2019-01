| Streaming-Tipps

Gute Unterhaltung mit Drama, Kinderfilm und Comedy: Unsere Streaming-Tipps für den Februar.

Der Buchladen der Florence Green

Das Drama thematisiert den Konflikt zwischen Borniertheit und aufgeklärter Weltoffenheit. Im Mittelpunkt steht die verwitwete Florence Green (Emily Mortimer, Foto), die Ende der 1950er Jahre in einen Küstenort im Osten Englands zieht und dort eine kleine Buchhandlung eröffnet. Was für sie die Verwirklichung eines Traums bedeutet, stößt bei manchen Bewohnern des verschlafenen Städtchens auf wenig Gegenliebe.

Spielfilm (2017), 115 Minuten, ab 25.1. auf Amazon Prime

Wendy – Der Film

Die 12-jährige Wendy (Jule Hermann) verbringt die Ferien auf Rosenborg. Der in die Jahre gekommene Reiterhof gehört ihrer Oma Herta (Maren Kroymann). Aber wer weiß, wie lange noch. Denn die Konkurrenz, der moderne Reitstall von Ulrike (Nadeshda Brennicke), scharrt sprichwörtlich schon mit den Hufen. Doch auf dem Reiterhof entwickelt sich zwischen Wendy und dem verletzten Pferd Dixie eine Freundschaft, die Rosenborg retten könnte.

Kinder- und Familienfilm (2017), 91 Minuten, ab 27.1. auf Amazon Prime

Matrjoschka

In der neuen Netflix-Comedy-Serie spielt Natasha Lyonne die New Yorkerin Nadia, die in einer mysteri-ösen Zeitschleife gefangen ist: Sie besucht immer die gleiche pompöse Party und stirbt am Ende eines jeden Abends – um dann am nächsten Morgen doch wieder putzmunter aufzuwachen.

Serie (2018), 1. Staffel, ab 1.2. auf Netflix