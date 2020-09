| DVD-Verlosung

Bei Ermittlungen im Drogen-Milieu findet Alf Rybjerg mehrere Leichen, darunter ein achtjähriges Mädchen. Der an Schlafstörungen leidende Ermittler kommt immer mehr an seine Grenzen. Währenddessen soll der Kleinkriminelle Nicky für einen spanischen Auftraggeber den dänischen Absatzmarkt für Drogen weiter ausbauen. Als Nicky wieder Kontakt zu seinem inzwischen fünfjährigen Sohn Milas aufnimmt, beginnt er seine Existenz als Krimineller in Frage zu stellen. Pläne für eine neue Richtung in seinem Leben werden jedoch durch einen parallel eskalierenden Bandenkrieg durchkreuzt – ein Krieg um Drogengebiete, Geld, Leben und Tod.

Die dänische Serie "Follow the Money" wurde mehrfach ausgezeichnet. Nachdem die ersten beiden Staffeln in Deutschland nicht ausgestrahlt wurden, erkannten im Frühjahr die Programmmacher bei ARTE das große Potential und sendeten die dritte Staffel im März und April dieses Jahres als deutsche Free-TV-Premiere.

Da es sich ob der neuen Personenkonstellationen quasi um ein Spin-Off von Staffel 1 und 2 handelt, kann man sich die dritte Staffel von "Follow The Money" auch ohne Vorkenntnisse der ersten beiden Staffeln anschauen.

