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Palina Rojinski im Liebeschaos

Tarot und Liebe

Palina Rojinski im Liebeschaos

20.04.2026, 02.00 Uhr
von Sarah Hegemann
In der Serie My Ex steht Ivy vor der Herausforderung, innerhalb von drei Monaten ihre große Liebe aus der Vergangenheit zu finden. Mit Tarot-Karten und wenig Zeit im Gepäck beginnt die spannende Suche.
Palina Rojinski mit Karten in der Hand vor glitzernem Hintergrund.
Ivy (Palina Rojinski) sucht die große Liebe. Fotoquelle: ZDF/EYECANDY Berlin/Maximilian Baier

Im Zeitalter von Tinder und Co. ist es wahrlich nicht leicht, die große Liebe fürs Leben zu finden. Doch noch schwieriger wird es, wenn man dafür nur wenig Zeit hat. Vor dieser Herausforderung steht Interior-Designerin Ivy (Palina Rojinski, Foto), die bei einer Tarot-Lesung eine ominöse Prophezeiung erhält: Ihre große Liebe soll jemand aus ihrer Vergangenheit sein. Und zu allem Übel bleiben ihr nur drei Monate Zeit, diese Person ausfindig zu machen. Sechs Folgen lang begleitet die Serie Ivy und den schicksalhaftesten Sommer ihres Lebens.

„My Ex“  
ab Montag, 27. April, 10 Uhr, alle Folgen in der ZDF-Mediathek; ab Mittwoch, 6. Mai, 21.45 Uhr, wöchentlich in Doppelfolge in ZDFneo

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