Anne Will: die Gäste und das Thema heute im ARD-Talk

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 28. November, 21.45 Uhr (ARD).

Sonntag, 28. November, 21.45 Uhr (ARD). Thema: Ohne Schonfrist: Gelingt der Ampel-Start in der Corona-Krise?

Ohne Schonfrist: Gelingt der Ampel-Start in der Corona-Krise? Gäste: Manuela Schwesig (SPD, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern), Jens Spahn (CDU, Bundesminister für Gesundheit), Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen, Parteivorsitzende), Christian Lindner (FDP, Parteivorsitzender und Fraktionsvorsitzender im Bundestag), Melanie Amann (Mitglied der Chefredaktion und Leiterin Hauptstadtbüro "Der Spiegel")

In der Regel am Sonntag wird bei Anne Will über ein aktuelles Thema aus der Politik diskutiert. Diesmal: "Mehr Fortschritt wagen" will die neue Ampel-Koalition aus SPD, den Grünen und der FDP. Deutschland modernisieren und den Klimaschutz forcieren. Doch die Regierungsübernahme fällt in die Zeit der vierten und bislang dramatischsten Welle der Corona-Pandemie in Deutschland. Die Zahl der Neuinfektionen erreicht immer neue Höchstwerte, die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf über 400. Doch die Impfquote ist weiterhin zu niedrig. Das neue Infektionsschutzgesetz der Ampelkoalition kommt nun zur Wirkung, aber reicht es auch? Helfen die eingeführten 2G-Regelungen überhaupt noch, die vierte Welle zu brechen? Oder kann nur ein Lockdown eine Überlastung der Intensivstationen verhindern?