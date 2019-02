| RTL-Datingshow

Zwei Frauen, eine Rose: Im großen Finale muss sich "Der Bachelor" Andrej Mangold zwischen Jenniger Lange und Evanthia Benetatou entscheiden. Das bringt ihn emotional an seine Grenzen. Der "Bachelor" weint – schon wieder.

"Das ist emotional kaum zu händeln für mich", erklärt Andrej. Für die meisten Zuschauer der RTL-Datingshow scheint sich Jenny als Favoritin herauskristallisiert zu haben. Doch was spricht für die zwei Kandidatinnen? Und warum könnte sich der "Bachelor" doch gegen sie entscheiden.

Das spricht für Jenny

Der erste Kuss: In Folge vier war es soweit – Jenny und Andrej kamen sich näher und es gab den ersten Kuss der Staffel. Ein klares Zeichen, dass Jenny dem früheren Basketball-Profi gefällt. In der vergangenen "Bachelorette"-Staffel war der erste Küsser am Ende auch der Sieger: Nadine Klein entschied sich für Alex Hindersmann.

Die Blicke: Immer wieder tauschen Andrej und Jenny im Verlauf der Staffel vielsagende Blicke aus, suchen auch bei Gruppendates die Nähe des anderen. Die Körpersprache des "Bachelor" scheint eindeutig zu sagen: Jenny ist meine Favoritin.

Das spricht gegen Jenny

Die Eifersucht: Nach dem ersten Kuss meldete die Bremerin klare Besitzansprüche an und nervte so Konkurrentinnen und Zuschauer. Auch Andrej hat mitbekommen, wie schwer es Jenny fiel, ihn mit anderen Frauen zu sehen. Klammert Jennifer ihm zu sehr?

Andrejs Worte im Finale: "Ich brauche mehr Zeit. Ich komme nicht klar", sagt der "Bachelor" Eva beim letzten Treffen vor der Nacht der Rosen. Klingt so jemand, der sich sicher ist, die Richtige vor sich zu haben?

Das spricht für Eva

Die körperliche Anziehung: Dass Andrej Eva ganz schön scharf findet, konnten Zuschauer schon beim ersten Date der beiden beobachten. Im Pool eines Spas kamen die beiden sich näher – und Andrej war ganz hin und weg von Evas Kurven im Bikini.

Das Verdikt der Mama: Andrejs Mutter ist begeistert von Eva. "Bei der Action, die in deinem Leben herrscht, macht sie für mich einen noch kompetenteren Eindruck", sagt Monika ihrem Sohn. Das Urteil seiner Mutter ist dem "Bachelor" durchaus wichtig. "Das ist schon gut, dass Mama jetzt zur Hilfe eilt, sie ist mein ultimativer Joker", sagt Andrej.

Das spricht gegen Eva

Material Girl: Zwischenzeitlich zweifelte Andrej and Evas Absichten – und sprach sie sogar ganz direkt darauf an, dass er den Eindruck habe, ihr sei vor allem wichtig, dass ein Mann gut situiert sei. Eva fiel aus allen Wolken. Offenbar glaubte Andrej ihr, denn Woche für Woche bekam sie danach weiterhin Rosen von ihm. Sind die Zweifel komplett ausgeräumt?

Evas Vergangenheit: Im Halbfinale beichtete Eva dem "Bachelor", dass sie eine Affäre mit einem verheirateten Mann hatte. Nicht grade ein guter Weg, um Punkte zu sammeln. Andrej schätzte aber immerhin ihre Ehrlichkeit.

Im Finale gesteht Andrej im Gespräch mit Eva: "Es hat sich ganz viel in mir bewegt, vor allem in meinem Herzen. Das kann nur ein Gefühl sein: begeistert, aufgeregt, glücklich. verliebt!"

Gibt es also doch einen Überraschungssieg durch Eva? Eine Person glaubt nicht daran: Ex-Kandidatin Vanessa. "Ich finde beide nicht schlecht, aber ich muss dazu sagen: Ich sehe eher Jenny an seiner Seite", sagt Vanessa, die in der letzten Folge vor dem Finale gehen musste, im RTL-Interview. Ganz objektiv ist sie allerdings nicht, schließlich haben sich Vanessa und Jenny während der Dreharbeiten angefreundet. Wer die letzte Rose bekommt, zeigt RTL am Mittwoch um 20.15 und schon ab Dienstagabend bei TV Now.