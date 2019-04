| VOX-Sendung

Unter der Sonne Andalusiens haben acht "Ewige Helden" in harten Wettkämpfen gezeigt, was auch nach der aktiven Sportler-Karriere noch in ihnen steckt. Nun steht die Entscheidung an.

Zum Abschluss der vierten Staffel hat Ex-Biathletin Andrea Burke (besser bekannt unter ihrem Mädchennamen Andrea Henkel) ihr Heimspiel. In den letzten Wettkämpfen entscheidet sich, wer es in die Playoffs schafft und somit die Chance wahrt, der Sieger der diesjährigen Ausgabe zu werden.

Einer hat seinen Platz im Finale schon sicher: Skisprung-Legende Sven Hannawald kann schon vor den letzten Wettkämpfen nicht mehr von einem der vier ersten Plätze verdrängt werden. Der frühere Eishockey-Profi Christian Ehrhoff schwächelte in der vergangenen Folge, doch auch der ehemalige NHL-Verteidiger hat beste Chancen auf einen Platz unter den besten Vier und somit im Finale.

Die anderen beiden verbliebenen Plätze werden Andrea Henkel, Ex-Gewichtheber Matthias Steiner und die frühere Fechterin Britta Heidemann unter sich ausmachen. Ex-Handballerin Nadine Krause muss schon eine absolute Sahnewoche hinlegen, um es noch in die Playoffs zu schaffen. Abgeschlagen sind die frühere Boxerin Susi Kentikian und Bob-Legende Kevin Kuske.

In der letzten Sendung stehen noch einmal drei reguläre Wettkämpfe auf dem Programm. Sie heißen "An einem Strang", "Die Scheibe" und "Gipfelstürmer". In den Playoffs treten dann der Erste gegen den Vierten und der Zweite gegen den Dritten im Duell "Brennender Bauch" an. Im Anschluss ermitteln die besten Sportler im Finalparcours den "Besten der Besten".

Das ist der aktuelle Punktestand vor der letzten Sendung: