Bei "Get the F*ck out of my House" teilen sich 100 Kandidaten ein Haus auf 63 Quadratmeter. Vier Wochen müssen sie sich jeder Menge Herausforderungen stellen. Wer kann sich durchsetzen und gewinnt die 100.000 Euro? Durch die ProSieben-Sendung führen Thore Schölermann und Jana Julie Kilka.

Fotoquelle: ProSieben / Willi Weber