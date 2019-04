An der Seite von 007-Darsteller Sean Connery wurde sie als Bond-Girl bekannt. Nun ist Nadja Regin im Alter von 87 Jahren verstorben.

Die jugoslawische Schauspielerin war sogar zweimal in einem Bond-Film zu sehen: 1963 verkörperte sie in "Liebesgrüße aus Moskau" die Freundin der Figur Kerim. Wirklich berühmt wurde die damals 33-Jährige aber erst ein Jahr später als Bonds Begleiterin Bonita.

Betrauert wurde Regin auch auf dem offiziellen 007-Twitter-Account: "Es tut uns sehr leid zu hören, dass Nadja Regin im Alter von 87 Jahren verstorben ist", heißt es dort, und weiter: "Unsere Gedanken sind bei ihrer Familie und ihren Freunden in dieser traurigen Zeit."

We are very sorry to learn that Nadja Regin has passed away at the age of 87. Nadja appeared in two Bond films, FROM RUSSIA WITH LOVE and GOLDFINGER. Our thoughts are with her family and friends at this sad time. pic.twitter.com/PVriNun3MY