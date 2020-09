| Bayern gegen Schalke

Von Antje Rehse

Die Zeit der Geisterspiele ist vorerst vorbei: In den Bundesliga-Stadien sind wieder mehrere tausend Zuschauer zugelassen. Das Auftaktspiel zwischen dem FC Bayern und Schalke 04 könnte trotzdem ohne Zuschauer stattfinden – immerhin gibt es die Partie live im Free-TV zu sehen.

Am Freitag, 18. September, eröffnet traditionell der Meister die neue Saison. Triple-Sieger FC Bayern München empfängt in der Allianz-Arena den FC Schalke 04. Wie haben die Bayern die kurze Pause nach dem Triumph in der Champions League weggesteckt? Das Spiel wird nicht nur – wie alle Freitagsspiele – bei Streaminganbieter DAZN übertragen. Auch das ZDF zeigt das Spiel am Freitagabend live.

Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein und Experte Per Mertesacker begrüßen die ZDF-Zuschauer um 20.15 Uhr aus der Allianz-Arena in München. Claudia Neumann kommentiert das Spiel (Anpfiff: 20.30 Uhr). Für Interviews im Stadion stehen Boris Büchler und Gari Paubandt bereit.

Nicht nur für die Bayern, die im DFB-Pokal noch eine Pause bekommen haben, ist es das erste Pflichtspiel der neuen Saison. Auch das Pokalspiel von Schalke wurde wegen eines Rechtsstreits verlegt. Schalke hätte eigentlich gegen Schweinfurt spielen sollen, Türkgücü München sieht sich allerdings als rechtmäßigen Pokal-Teilnehmer und hatte eine einstweilige Verfügung erwirkt.

Die Bayern können nach ihren Topleistungen in der jüngsten Vergangenheit relativ entspannt in das Match gehen. Einige Fragezeichen gibt es höchstens bei der Aufstellung: Darf Leroy Sané gegen seinen früheren Klub ran, oder kommt Kingsley Coman zum Einsatz? Ist Jerome Boateng wieder fit nach seiner Verletzung, oder steht Niklas Süle in der Startelf von Trainer Hansi Flick?

Noch nicht endgültig geklärt ist außerdem die Frage, ob am Freitag Zuschauer im Stadion zugelassen sein werden. Die Bundesländer hatten sich am Dienstag darauf geeinigt, dass während eines sechswöchigen Testbetriebs wieder 20 Prozent der Zuschauerplätze im Stadion besetzt sein dürfen. In München wären das rund 15.000 Zuschauer. Allerdings liegt die bayerische Landeshauptstadt derzeit mit einem Wert von 40 über der vereinbarten Sieben-Tage-Inzidenz von 35 Neuninfektionen pro 100.000 Einwohner.

Laut "Abendzeitung" könnte dem FC Bayern zugute kommen, dass die Inzidenzzahl in den umliegenden Landkreisen niedriger sei. Der Rekordmeister habe mitgeteilt, man sei in der Lage, auch kurzfristig ein Spiel mit Zuschauern und den entsprechenden Hygienemaßnahmen zu organisieren.