"Gute Zeiten, schlechte Zeiten"

Ob das die Fans freuen wird? Annabella Zetsch steigt für ein Kurz-Comeback wieder bei der RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (Montag bis Freitag, 19.40 Uhr) ein. Ab 1. April wird sie wieder als Teil des "GZSZ"-Teams zu sehen sein. Damit kehrt eine Figur zurück, die letztes Jahr für viel Aufregung gesorgt hat: Die fiese Brenda drangsalierte und bedrohte Luis (Maximilian Braun). Das Mobbing ging sogar so weit, dass dieser fast Selbstmord beging.

Inzwischen haben sich die Zuschauer mit der Rolle der Brenda angefreundet. "Mittlerweile hat sich die Stimmung gelegt. Zumindest habe ich persönlich keine weiteren Anfeindungen mehr erlebt und auch bezüglich des Schauspiels kam positives Feedback", erzählte Annabella Zetsch. "Ich glaube wirklich, dass Brenda dazugelernt hat und versucht, ernsthaft an sich und ihrem Verhalten zu arbeiten. Ich würde ihr wünschen, dass sie zeigen kann, wer sie wirklich ist und das alte Kriegsbeil endgültig begraben werden kann. Wir alle können aus unseren Fehlern lernen, und ich persönlich finde es wichtig, dass man manchen Menschen eine zweite Chance gibt."

Annabella Zetsch selbst hat die Auszeit von "GZSZ" gut genutzt: "Ich war vor allem erstmal damit beschäftigt, von Hamburg nach Berlin zu ziehen. Das war ein großer Schritt für mich und ich bin quasi immer noch dabei, in Berlin so richtig anzukommen." Die 26-Jährige tanzt leidenschaftlich gerne. In einer HipHop-Formation wurde sie bereits deutscher Meister und Vizemeister.

