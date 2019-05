| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 6. Mai, 21 Uhr (ARD)

Montag, 6. Mai, 21 Uhr (ARD) Thema: Arm durch Arbeit, reich durch Immobilien: Keine Chance auf sozialen Aufstieg?

Arm durch Arbeit, reich durch Immobilien: Keine Chance auf sozialen Aufstieg? Gäste: Hubertus Heil (SPD, Bundesminister für Arbeit und Soziales), Christoph Gröner (Unternehmer; Gründer und Vorstandsvorsitzender des Immobilienentwicklers CG-Gruppe), Sina Trinkwalder (Sozialunternehmerin und Buchautorin), Oskar Lafontaine (Die Linke, Fraktionsvorsitzender Saarland), Alexander Graf Lambsdorff (FDP, stellv. Fraktionsvorsitzender)

Jeder Fünfte arbeitet zum Niedriglohn, Mieten explodieren: Lebt in Deutschland erstmals eine Generation, die es schlechter hat als ihre Eltern? Wird nur reicher, wer Haus oder Wohnung besitzt? Und was muss sich ändern, damit sozialer Aufstieg besser gelingt?

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 8. Mai, 23.30 Uhr (ARD)

Mittwoch, 8. Mai, 23.30 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 9. Mai, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 9. Mai, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 12. Mai, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 12. Mai, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Noch nicht bekannt

Noch nicht bekannt Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

