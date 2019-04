| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 25. April, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 25. April, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Terror in Sri Lanka – Krieg der Religionen?

Terror in Sri Lanka – Krieg der Religionen? Gäste: Wolfgang Bosbach (CDU-Innenpolitiker), Aiman A. Mazyek (Vorsitzender des Zentralrats der Muslime in Deutschland), Mürvet Öztürk (Islamwissenschaftlerin), Philipp Möller (Religionskritiker und Autor), Peter R. Neumann (Terrorismus-Experte)

Die Anschläge in Sri Lanka auf Christen, die gerade die Ostermesse feierten, haben die Welt erschüttert. Höchstwahrscheinlich wurden sie durch islamistische Terroristen verübt. Maybrit Illner diskutiert mit ihren Gästen über folgende Fragen: War es Rache für das Attentat auf betende Muslime im neuseeländischen Christchurch? Droht eine Spirale der Vergeltung? Wie lässt sich die Radikalisierung stoppen? Ist Religion nur ein Vorwand für die Täter oder trägt sie den Keim zur Gewalt in sich? Wäre die Welt friedlicherer ohne Religionen?

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 1. Mai, 22.00 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 1. Mai, 22.00 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 5. Mai, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 5. Mai, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 6. Mai, 21 Uhr (ARD)

Montag, 6. Mai, 21 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 8. Mai, 23.30 Uhr (ARD)

Mittwoch, 8. Mai, 23.30 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

