| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 23. Mai, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 23. Mai, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Skandal in Österreich – schadet das den Populisten?

Skandal in Österreich – schadet das den Populisten? Gäste: Barbara Tóth (österreichische Journalistin, "Falter"), Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP, ehemalige Justizministerin), Alexander Gauland (AfD, Partei- und Fraktionsvorsitzender), Nadine Lindner (Journalistin, Deutschlandradio), Jörn Kruse (parteilos, ehemaliger Vorsitzender der Hamburger AfD-Fraktion)

Das Ibiza-Video hat die österreichische Regierung in die Krise gestürzt. FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache musste als Vizekanzler zurücktreten. Maybrit Illner diskutiert mit ihren Gästen über folgende Fragen: Was bedeutet der Skandal für die FPÖ und ihre Schwesterparteien? Zum Beispiel für die AfD in Deutschland? Schadet der Skandal den Populisten in Europa so kurz vor der Wahl?

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 26. Mai, 22.00 Uhr (ARD)

Sonntag, 26. Mai, 22.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 27. Mai, 21 Uhr (ARD)

Montag, 27. Mai, 21 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 29. Mai, 22.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 29. Mai, 22.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Noch nicht bekannt

Noch nicht bekannt Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

