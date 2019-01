| Maybrit Illner, Anne Will und Co.

Maybrit Illner, Anne Will und Co.:

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 24. Januar, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 24. Januar, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Familienbande – kriminelle Clans außer Kontrolle?

Familienbande – kriminelle Clans außer Kontrolle? Gäste: Herbert Reul (Innenminister Nordrhein-Westfalen), Sebastian Fiedler (Vorsitzender Bund Deutscher Kriminalbeamter), Ralph Ghadban (Migrationsforscher), Laura Garavini (Antimafia-Kämpferin), László Anisic (Strafverteidiger)

In seinem "Bundeslagebild 2017" weist das BKA ausdrücklich auf die wachsende Gefahr durch die Clans hin, die "eine eigene, streng hierarchische, delinquente Subkultur" bildeten. Maybrit Illner diskutiert mit ihren Gästen folgende Fragen: Wie groß ist das Netz der Clans? Und mit welchen Mitteln bekämpft man diese Subkultur am wirksamsten? Ist das allein eine Aufgabe von Polizei und Staatsanwaltschaften?

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maybrit Illner" finden Sie hier.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 27. Januar, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 27. Januar, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Anne Will" finden Sie hier.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 28. Januar, 21 Uhr (ARD)

Montag, 28. Januar, 21 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Hart aber fair" und Moderator Frank Plasberg finden Sie hier.

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 30. Januar, 22.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 30. Januar, 22.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maischberger" finden Sie hier.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 6. Februar, 22.45 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 6. Februar, 22.45 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Dunja Hayali" finden Sie hier.