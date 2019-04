Ross Antony

Von teleschau

Ross Antony besitzt seit einiger Zeit neben der britischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Nun erklärte der Schlagersänger, was der Bundesrepublik noch fehle: Ein echtes Königshaus!

Dass der Sänger Ross Antony als Fan des britischen Königshauses gilt, ist hinlänglich bekannt: Die letzten beiden großen Hochzeiten der Royals begleitete der 44-Jährige als Kommentator live fürs deutsche TV. Im Podcast mit Moderatorin Barbara Schöneberger verriet er nun, dass er den Adel in Deutschland vermisse: "Es ist schade, dass Deutschland so was nicht hat. Das ist das einzige, was Deutschland fehlt: ein Königshaus!"

Antony, der von 2001 bis 2006 als eines von vier Mitgliedern der Casting-Gruppe "BroSis" bekannt wurde, stammt gebürtig aus England. Neben der britischen Staatsbürgerschaft verfügt er jedoch seit Kurzem endlich auch über die deutsche: Den entsprechenden Sprach- und Wissenstest meisterte er nach eigenen Angaben problemlos. Sein Erfolgsrezept: Er hatte den gesamten Fragenkatalog vorab in- und auswendig gelernt. "Wenn ich jetzt irgendwelche Quizshows mache, kenne ich mich schon ein bisschen aus," so der Promi schmunzelnd.

Quelle: teleschau – der Mediendienst