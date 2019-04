Erste Folge nach Hehn-Abschied

Von Hans Czerny

Sascha Hehn ist nicht mehr Kapitän, Florian Silbereisen noch nicht dabei. In der Osterfolge der ZDF-Reihe "Das Traumschiff" übernimmt Daniel Morgenroth als Erster Offizier vorübergehend das Kommando.

Ende Januar platzte die Bombe: Florian Silbereisen wird neuer Traumschiff-Kapitän! Die Nation teilte sich nach dieser "Wahnsinns-Nachricht" ("Bunte") in Ablehnende und Fans. Bei einer Umfrage meinten 55 Prozent: "Falsche Besetzung", während Silbereisen selbst ahnte: "Wolfgang Rademann ("Traumschiff"-Erfinder, Anm. der Redaktion) wäre begeistert!" Kritik gab es auch von ehemaligen "Traumschiff"-Darstellern wie Heide Keller.

Noch hatte der neue Kapitän noch nicht die Chance, seiner Kritiker Lügen zu strafen. Bis Silbereisen die Schiffsbrücke besteigen und zum abschließenden Kapitänsdinner bitten wird, dauert es noch bis Weihnachten (2. Weihnachtsfeiertag) und Neujahr. Dann werden die ersten zwei "Traumschiff"-Filme mit Silbereisen ausgestrahlt.

Inzwischen füllt ein anderer die Lücke zwischen Sascha Hehn und ihm: Im Osterspecial "Sambia" darf der Berliner Schauspieler Daniel Morgenroth als Erster Offizier Martin Grimm auf der MS Amadea das Kommando übernemen. Er soll übrigens auch später auf der Kommandobrücke bleiben und Silbereisen entlasten. Die Tortenansprache beim Käpt'ns Dinner aber hält in der 84. Folge seit 1981 Harald Schmidt als Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle. Nach Sambia, zu den berühmten Victoriafällen, geht diesmal die Reise.

Mit an Bord ist diesmal Hanno Flemming (Dirk Borchardt), der Cousin von Hoteldirektorin Hanna Liebhold (Barbara Wussow). Hanno hat nach einem Burnout seinen Job hingeschmissen und will nun in eine Farm investieren, die der berühmten Gepardenforscherin Dr. Elsa Bakel (Gaby Dohm) gehört. Dr. Bakel zeigt sich jedoch eher abgeneigt, und es kostet Hanno viel Mühe, um mit der Geparden-Ikone im Gespräch zu bleiben. Aber auch die Jungjournalistin Britta Klein (Caroline Maria Frier), die über Dr. Bakel eine Reportage schreiben soll, hat mit der Ikone so ihre Schwierigkeiten.

Indessen entdeckt sie, dass ausgerechnet Hanno ihr heimlicher Internet-Flirt ist, mit dem sie gechattet hat. Weil sie sich auch nach einer Annäherung der beiden nicht ihren Codenamen "Sternschnuppe" verrät, ahnt Hanno nichts von Brittas wahrer Identität. Er ist im Folgenden ohnehin damit beschäftigt, Dr. Bakel von einer Übergabe ihrer Farm zu überzeugen. Erst als Hanno ihren Lieblingsgeparden rettet, wendet sich für ihn das Blatt.

Während Hanno und Britta zwischenzeitlich noch manche Enntäuschung erleben, fädelt Oskar Schifferle bei einem Tanzwettbewerb die Bekanntschaft von Alice (Leonie Rainer) und ihrem Tanzpartner Sam (Tim Morten Uhlenbrock) ein. An Land muss Alice allerdings erkennen, dass sie zur Ehefrau ihres Tanzpartners nicht taugen wird.

Quelle: teleschau – der Mediendienst