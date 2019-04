Nach der Tagesschau

Von teleschau

Auf Madeira sind bei einem tragischen Busunglück mehrere Menschen gestorben und etliche weitere verletzt worden. Die ARD hat aus diesem Anlass einen "Brennpunkt" für den heutigen Abend anberaumt.

Schock im Ferienparadies: Auf Portugals beliebter Ferieninsel Madeira ereignete sich am Mittwoch ein folgenschwerer Busunfall mit mehreren Toten und Verletzten. Laut aktuellsten Informationen hat der Fahrer in einer Kurve die Kontrolle über den Bus verloren, wodurch sich das Gefährt mehrere Male überschlagen hat. 29 Menschen starben dabei, 20 wurden schwer verletzt – insgesamt waren 57 Menschen im Bus. Weil sich unter den Unfallopfern auch etliche deutsche Touristen befunden haben sollen, befindet sich Außenminister Heiko Maas derzeit auf dem Weg zum Unglücksort. Nach aktuellem Stand gibt es noch keine offiziellen Zahlen zu den etwaigen Deutschen, die bei dem Unfall involviert waren.

Das Erste hat aufgrund der tragischen Geschenisse einen ARD-"Brennpunkt" unter dem Titel "Tod auf der Ferieninsel" anberaumt, der am heutigen Abend, 20.15 Uhr, im Fernsehen zu sehen sein wird. Von redaktioneller Seite heißt es, dass man damit "einen aktuellen Überblick über die Geschehnisse und den bis zur Ausstrahlung erreichten Informationsstand" schaffen wolle. Markus Gürne wird die Moderation übernehmen. Anfang der Woche erntete die ARD noch teils heftige Kritik für die Entscheidung, trotz des Brandes in der Kathedrale Notre-Dame de Paris das laufende Programm wie angekündigt mit einer Tierdokumentation fortzusetzen. Ein "Brennpunkt" war zum verheerenden Brand in Paris nicht angesetzt worden.

Quelle: teleschau – der Mediendienst