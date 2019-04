"Ach, du liebes Abendland!"

Von Andreas Schoettl

Der aus Syrien geflohene Firas Alshater macht sich in seiner neuen Heimat Deutschland auf die Suche nach den viel zitierten "christlichen Werten" des Abendlandes - und stößt auf viele Widersprüche.

Die "Verteidigung des Abendlandes" ... Seit wann spricht man überhaupt davon? Vielleicht seit Martin Luther gleich mehrere "Türkenschriften" veröffentlichte und 1529 etwa behauptete "Der Türke ist Gottes Rute und des Teufels Diener, das hat keinen Zweifel"? Oder seit 1683, als ein osmanisches Heer 1683 vor den Toren Wiens stand und im letzten Moment zurückgeschlagen werden konnte? Oder seit wütende Spaziergänger immer wieder montags durch das schöne Dresden gehen? Der aus Syrien stammende Schauspieler, Autor und Journalist Firas Alshater hat es sich auf seiner Deutschlandreise zur Aufgabe gemacht, genau dieses herauszufinden. Im Film "Ach, du liebes Abendland!" von Richard Rüb und Michael Freund ist er auf der Suche nach dem christlichen Abendland – erzählt werden seine wundersamen Erlebnisse nicht ohne ein gewisses Augenzwinkern, versteht sich.

Alshater, der als "Deutschlands erster Flüchtlings-Youtuber" bekannt wurde und sich auf seinem Kanal mit Themen wie "Leitkultur – Was ist das?" beschäftigt, beginnt seine Recherche tief im christlichen Bayern. Doch er trifft auf eine katholische Gemeinde, die auch hier nur noch auf eine Gottesdienstbesucherin zählen kann. Mehr Männer hingegen finden sich am Stammtisch im Wirtshaus ein. Beim Bier kommt man ins Gespräch. Es fallen Urteile wie "christliche Doppelmoral". Und das in Bayern!

Weiter in Richtung Osten findet Alshater immer weniger gläubige Christen, aber eben viele, die dieses "christliche Abendland" verteidigen wollen. Der Syrer ist irritiert. Und erzählt zurück in seiner Wahlheimat Berlin seinem Freund Alex über die vielen Widersprüche eben jenes Abendlandes. Alex ist syrischer Christ und geflüchtet wie Alshater. Der Freund zeigt ihm zumindest, was christliche Nächstenliebe bedeutet. Er kocht oft und gerne Essen für Obdachlose. Alshater hat das Abendland doch noch gefunden. Gleich um die Ecke!

