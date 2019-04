| Mimi und Josefin

Premiere in der siebten Staffel der SAT.1-Castingshow "The Voice Kids": Zum ersten Mal hat ein Duo gewonnen. Die Schwestern Mimi und Josefin begeisterten die Zuschauer auch im Finale.

Mimi (15) und Josefin (13) aus Augsburg hatten sich schon durch ihre Darbietung des Radiohead-Songs "Creep" in den Blind Auditions in die Favoritenrolle gedrängt - und sie gaben diesen Status bis zum Ende nicht mehr ab.

Im Finale setzten sie sich gegen sieben andere Talente durch. Schon vor dem ersten Ton von "One" (U2 und Mary J Blige) wurden die beiden in der Finalshow vom Publikum bejubelt. Mit "Nothing Compares To You" (Sinead O'Connor) sorgten sie in der finalen Voting-Runde für Gänsehautfeeling und die Zuschauer wählten die beiden zu "The Voice Kids" 2019.

Ihre Coaches, die Cowboys von The BossHoss, die zum ersten Mal in der Jury von "The Voice Kids" saßen, begeisterten die Mädels mindestens genauso wie die Zuschauer. "Man fängt als erwachsener Mann fast an zu flennen", sagte Alec Völkel ergriffen und Sascha Vollmer meinte: "Unsere Magic Sisters sind ein Geschenk für die Staffel. Ihr habt nicht nur uns, sondern die halbe Welt begeistert!"

Als Gewinn erhalten Mimi und Josefin eine Ausbildungsförderung in Höhe von 15.000 Euro und einen optionalen Plattenvertrag. Wer das Finale verpasst hat, kann am Ostermontag um 20.15 Uhr die Wiederholung bei SAT.1 Gold gucken. Highlight-Videos gibt es auf www.the-voice-kids.de.

Das waren die Finalisten von "The Voice Kids" 2019:

Team The BossHoss: Mimi/Josefin (15/13, Augsburg) und Erik (14, Moskau/RUS)

Team Lena Meyer-Landrut: Dio (14, Wien/AUT) und Thapelo (14, Aachen)

Team Stefanie Kloß: Lea (14, Besigheim) und Lazaros (15, Düsseldorf)

Team Mark Forster: Teodora (9, Berlin) und Davit (11, Neustadt an der Weinstraße)

Quelle: areh