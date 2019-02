| Maybrit Illner, Anne Will und Co.

Maybrit Illner, Anne Will und Co.:

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 13. Februar, 23.00 Uhr (ARD)

Mittwoch, 13. Februar, 23.00 Uhr (ARD) Thema: Glaubenskrieg ums Auto: Geht der Umweltschutz zu weit?

Glaubenskrieg ums Auto: Geht der Umweltschutz zu weit? Gäste: Wolfgang Kubicki (FDP, stellv. Parteivorsitzender), Franz Alt (Buchautor und Journalist), Mai Thi Nguyen-Kim (ARD-Wissenschaftsjournalistin), Barbara Metz (Deutsche Umwelthilfe), Ulf Poschardt (Chefredakteur "Welt"-Gruppe)

Viele Deutsche ärgern sich über das Dieselfahrverbot. Die Politik ist sich nicht einig. Aber was bringen Fahrverbote tatsächlich für den Gesundheitsschutz? Sandra Maischberger diskutiert mit ihren Gästen folgende Themen: Reduziert ein Tempolimit auf Autobahnen den CO2-Ausstoß und die Zahl der Unfälle? Oder schaden solche Maßnahmen am Ende den Automobilunternehmen?

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maischberger" finden Sie hier.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 14. Februar, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 14. Februar, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Weg mit Hartz IV – gut fürs Land oder nur für die SPD?

Weg mit Hartz IV – gut fürs Land oder nur für die SPD? Gäste: Andrea Nahles (SPD), Christian Lindner (FDP), Katja Kipping (Die Linke), Markus Feldenkirchen (Autor beim "Spiegel"), Robin Alexander (Chefreporter "Die Welt")

Die SPD will "Hartz IV" hinter sich lassen, es soll "sozialer" zugehen. Dem Koalitionspartner gefällt diese Entwicklung gar nicht. Maybrit Illner diskutiert mit ihren Gästen folgende Fragen: Woher kommt der Sinneswandel der Sozialdemokraten? Braucht der Sozialstaat eine Erneuerung? Haben die Genossen inzwischen Lust auf Erneuerung – aber keine Lust mehr auf die GroKo?

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maybrit Illner" finden Sie hier.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 17. Februar, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 17. Februar, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Anne Will" finden Sie hier.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 25. Februar, 21 Uhr (ARD)

Montag, 25. Februar, 21 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Hart aber fair" und Moderator Frank Plasberg finden Sie hier.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 6. März, 22.45 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 6. März, 22.45 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Dunja Hayali" finden Sie hier.