Serien top, Show flop. Sky blickt voraus auf 2019 und zieht seine Lehren aus dem vergangenen Jahr.

"Babylon Berlin", "Das Boot", "Der Pass" – viel Lob erhielt Sky bisher für seine eigenproduzierten Serien. So soll es weitergehen, wenn es nach Carsten Schmidt geht. Bei der Deutschland-Premiere von "Der Pass" in München kündigte der CEO von Sky Deutschland eine Serien-Offensive für die kommenden Jahre an. Für 2020 plane man demnach vier Serienstarts, mittelfristig sollen es gar sechs sein. In Vorbereitung sind unter anderem die dritte Staffel von "Babylon Berlin", auch "Das Boot" wird fortgesetzt. Zunächst startet am 25. Januar die Krimiserie "Der Pass" mit Nicholas Ofczarek und Julia Jentsch in den Hauptrollen, am 1. März folgt die Endzeit-Serie "8 Tage" mit Christiane Paul und Mark Waschke. Im Erfolgsfalle sollen beide Produktionen neue Staffeln erhalten.

Nicht fortgesetzt wird hingegen "X Factor". Die Zuschauerzahlen des Unterhaltungsformats überzeugten nicht. Sky hatte die Casting-Show ins Programm genommen, um auch vermehrt ein weibliches Zielpublikum zu erreichen. Große Abendshows werde es demnach zunächst keine mehr bei Sky geben, kündigte Schmidt an. Fortgesetzt wird indes die Kochshow "Masterchef", die komplett einwegplastikfrei on und off air produziert wurde.

Mit Blick auf das Sportjahr 2019 verwies Carsten Schmidt zunächst auf das UEFA Champions League-Achtelfinale zwischen Liverpool und dem FC Bayern München. Hin- und Rückspiel (18.02. und 13.03.) werden exclusiv bei Sky zu sehen sein. Darüber hinaus setzt Sky große Hoffnungen auf die Premier League, deren Rechte ab der kommenden Saison wieder beim Sender liegen. In welchem Umfang hier Live-Spiele zu sehen sein werden, wurde noch nicht kommuniziert.

Zudem kündigte Carsten Schmidt einen Ausbau der On-Demand-Angebote bei Sky an. So werden auch Sportprogramme wie Highlight-Clips und etwa die Talkshow "Sky 90" mit Patrick Wasserziehr künftig per Abruf bereitstehen.

Quelle: teleschau – der Mediendienst