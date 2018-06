Hier steht Anna-Maria Zimmermann noch am Anfang ihrer Karriere: 2006 tritt sie in der dritten Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" das erste Mal vor Dieter Bohlen und landete auf dem sechsten Platz. Eine weitere Zusammenarbeit schließen beide Künstler in Zukunft jedoch aus.

Fotoquelle: Juergen Schwarz/Getty Images