"That's My Jam": Alle Infos zur Show von Bill und Tom Kaulitz

Bill und Tom Kaulitz präsentieren die Musiksendung "That's My Jam". In der USA war das Format von Jimmy Fallon bereits ein riesigen Erfolg. Ob das den Zwillingen auch in Deutschland gelingt?

Musikshows gibt es mittlerweile wie Sand am Meer – man denke nur an "The Masked Singer" (ProSieben), "Sing meinen Song" (VOX) oder "Let the music play" (SAT.1). Trotzdem behauptet RTL nun, mit einem neuen Format eine "einzigartige" Sendung ins deutsche Fernsehen zu holen. In den USA ist "That's My Jam", wie auch der Titel der deutschen Adaption lautet, tatsächlich längst ein Publikumshit: Seit 2021 duellieren sich Stars wie Ariana Grande, Kate Hudson und John Legend in der von Talkmaster Jimmy Fallon präsentierten Show.

Auch in der deutschen Ausgabe darf sich das Publikum auf zahlreiche prominente Gäste freuen, die von einem ebenfalls hochkarätigen Moderatoren-Duo begrüßt werden: Durch die Sendung führen keine Geringeren als Tom und Bill Kaulitz! "Tom und Ich sind unglaublich stolz auf unsere erste eigene TV-Show", wird Tokio Hotel-Frontmann Bill in einer RTL-Meldung zitiert. "Es ist ein absolutes Herzensprojekt, und wir durften uns richtig austoben!"

Promis im Duell um Musik- und Wissensspiele Das Prinzip der Sendung, in der unter anderem Schlagerstar Michelle, Moderatorin Palina Rojinski, Popsänger Alvaro Soler und Schauspieler Tom Beck ihr Können unter Beweis stellen wollen, ist simpel: Über insgesamt fünf Spielrunden hinweg duellieren sich die jeweiligen Promi-Teams in verschiedenen Musik- und Wissensspielen. Es wird gesungen, gerappt, geraten. Am Ende siegt das Team, das die meisten Punkte sammelt – und somit auch einer der beiden Kaulitz-Zwillinge, denn die beiden Moderatoren schicken als "Teampaten" jeweils ein Promi-Duo in den Ring.

Zu sehen gibt es "That's My Jam" bereits ab Freitag, 12. Mai, beim Streamingdienst RTL+. Dort werden insgesamt sechs Folgen des Formats veröffentlicht. Im linearen Programm testet sich RTL hingegen etwas vorsichtiger an die Ausstrahlung heran. Die erste Ausgabe läuft freitagabends, zu später Stunde; zu Gast sind Jan Delay, Jasna Fritzi Bauer, Daniel Donskoy und Elif. Ob RTL je nach Quote auch die restliche Staffel ins "klassische" Programm holt, bleibt abzuwarten.

