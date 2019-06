"The Masked Singer" und Co.

"The Masked Singer" und Co.:

Von Sarah Kohlberger

Im Sommer laufen nur Wiederholungen im Fernsehen? Das stimmt bei Filmen zumindest bedingt, in Sachen Shows bringen die Sender im Sommer 2019 aber einige Neuigkeiten oder zumindest neue Staffeln an den Start.

Man könnte meinen, die erfolgreichsten Reality-Shows in diesem Jahr sind schon gelaufen: "Der Bachelor", "Deutschland sucht den Superstar", "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" oder "Germany's Next Topmodel" – alles schon vorbei, und auch "Let's Dance" nähert sich mit großen (Tanz-)Schritten dem großen Finale am Freitag, 14. Juni (ab 20.15 Uhr, RTL). Doch von wegen: Im Unterhaltungsfernsehen gibt es auch in diesem Jahr keine Sommerpause. Kenner wissen: Die coolsten Shows kommen in der Urlaubszeit. Unter dem Titel "The Masked Singer" wartet in diesem Jahr ein neues, besonders originelles Liveformat auf seine Zuschauer. Doch nicht nur ProSieben wirkt damit dem TV-Sommerloch entgegen, auch SAT.1, RTL und RTL II bieten ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm für die heiße Jahreszeit. Wir verraten, wo sich das Einschalten lohnt.

"The Masked Singer" ist tatsächlich eines der spannendsten TV-Events des Sommers. Die sechsteilige Live-Rateshow, die in den USA für Rekordquoten sorgte und ursprünglich aus Südkorea stammt, startet am 27. Juni (immer donnerstags, 20.15 Uhr, ProSieben) auch im deutschen Fernsehen. Zehn Stars – darunter können zum Beispiel Sportler, Schauspieler oder Moderatoren sein – verstecken sich unter verrückt gestalteten Kostümen. Der Clou ist die strikte Geheimhaltung: Keiner weiß, wer sich hinter einäugigen Monstern, rosafarbenen Pudeln, flauschigen Vögeln oder sonstigen aufwendigen Verkleidungen verbirgt. Anhand ihres Gesangs und Bühnen-Auftritts sollen eine Jury und die Zuschauer dann schrittweise erraten, welcher Promi sich unter der schrillen Maskerade versteckt hält. Die Stars mit der schwächsten Tarnung müssen ihre Identität enthüllen – und die Show verlassen. Es gibt hier nichts zu gewinnen, keine großen Star-Ankündigungen und keine Findungstrips à la: "Ich gehe hier an meine Grenzen". "The Masked Singer" will einfach nur erfrischenden Ratespaß bieten. Man darf gespannt sein, wie das Konzept verfängt.

Neben diesem starken Neuling treibt in der TV-Landschaft auch Altbekanntes seine Blüten. "Das Sommerhaus der Stars" startet in die bereits vierte Staffel. Im vergangenen Jahr konnte RTL mit der zweiwöchigen Show gute Quoten verbuchen: Durchschnittlich 13,9 Prozent der 14- bis 59-jährigen Zuschauer verfolgten, wie sich Iris und Uwe Abel, bekannt aus "Bauer sucht Frau", gegen die anderen durchsetzten und DAS Promi-Paar 2018 wurden. RTL hat bereits bekanntgegeben, welche Paare diesmal in die Urlaubsbehausung in Portugal einziehen: Schlagersänger Michael Wendler und seine junge Freundin Laura, Ex-Boyband-Sänger und Ex-Dschungelcamp-Bewohner Benjamin Boyce mit seiner Freundin Kate Merlan, Schauspielerin Jessika Cardinahl mit ihrem Freund Quentin Parker, Elena Miras und Mike Heiter aus dem Dating-Format "Love Island", DSDS-Skandalnudel Menowin Fröhlich mit seiner Lebensgefährtin Senay Ak, Steffi und Roland Bartsch aus der Auswanderer-Reihe "Goodbye Deutschland", Ex-"Lindenstraßen"-Star und Stimmungssänger Willi Herren mit Ehefrau Jasmin und das "Bachelor"-Pärchen Johannes Haller und Yeliz Koc. RTL zeigt ab 23. Juli immer dienstags, 20.15 Uhr, sieben Folgen der neuen Staffel.

Ein ähnliches Programm, nur mit Singles statt mit Paaren, bietet SAT.1 mit "Promi Big Brother". Seit 2013 wird das Format ausgestrahlt, nun startet im Sommer die siebte Runde im "Container". Die Staffel 2018 war ein voller Erfolg: Sie erreichte bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern im Durchschnitt einen Marktanteil von 17 Prozent. Das lag wohl nicht zuletzt an den noch weit nach Ausstrahlung häufig geklickten Duschclips und an Katia Krasavices Selbstbefriedigungsszenen. Welche Stars sich in der diesjährigen Staffel zwei Wochen lang den versteckten Kameras ausliefern, ist noch nicht bekannt – Gerüchten zufolge steht Claudia Norberg, die Ex-Frau von Michael Wendler, hoch im Kurs. Außerdem wird vermutet, dass es ein All-Star-Treffen mit den besten Bewohnern aus den bisherigen Staffeln geben könnte.

Nachdem "Der Bachelor" schon Anfang des Jahres seine Liebste gefunden hat, muss der Spieß noch umgedreht werden: In der Kuppel-Show "Die Bachelorette" sucht sich nun eine junge Dame unter 20 Männern ihren Traumtypen aus. Inzwischen gab RTL auch bekannt, wer die Nachfolgerin der letztjährigen Bachelorette Nadine Klein wird. Vielleicht ist sie sogar manchen schon ein Begriff: Die 26-jährige Gerda Lewis aus Köln, die bereits 2018 bei "Germany's Next Topmodel" teilnahm und auf Platz 17 landete, darf in der sechsten "Bachelorette"-Staffel die Rosen verteilen. Wie im Vorjahr wird es im Juli bereits losgehen.

Doch auch nach den beiden "Bachelor"-Sendungen bleiben jährlich noch (mindestens) 38 Singles übrig. Die versammeln sich dann artig zum Spin-off "Bachelor in Paradise", das dieses Jahr zum zweiten Mal ausgestrahlt wird, und versuchen im Herbst mit einer eigenen Rosenvergabe noch mal, ihren Traumpartner zu finden. Auch hier gibt es noch keine sichere Bestätigung von RTL, wer teilnehmen wird, allerdings wären schon viele Kandidatinnen aus der letzten "Der Bachelor"-Staffel gerne dabei. Laut einem RTL-Interview können es sich sowohl Isabell Bernsee, Steffi Gebhardt, Nathalia Goncalves Miranda, Christina Grass und Jade Übach als auch die zweitplatzierte Eva Benetatou durchaus vorstellen, erneut bei einer RTL-Kuppel-Show nach ihrem Traumpartner zu suchen. Wäre das nicht eine gute Gelegenheit für Brian Dwyer, Filip Pavlovic, Daniel Lott und Gewinner Alex Hindersmann aus der letzten "Bachelorette"-Staffel als männliche Gegenparts?

Einem ähnlichen Prinzip wie "Promi Big Brother" folgt die Dating-Show "Love Island" – nur haben hier alle, abgesehen von Moderatorin Jana Ina Zarrella, kaum noch Klamotten am Leib. Auch hier werden die auf einer sonnigen Insel abgekapselten Kandidaten rund um die Uhr beobachtet, müssen aber als Paar zusammenbleiben, um eine Runde weiter zu kommen. Mit einem Marktanteil von 11,4 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern konnte RTL II im letzten Jahr einen echten Hit für sich verbuchen. Die dritte Staffel, die wegen der guten Quoten sogar von drei auf vier Wochen verlängert wurde, wird ab Anfang September ausgestrahlt.

"Schlager sucht Liebe" ist neu bei RTL

Unter die bekannten Shows mischen sich allerdings noch mehr interessante Neuheiten. Allen voran die neue RTL-Datingshow "Schlager sucht Liebe". DSDS-Gewinnerin und Schlagerstar Beatrice Egli verhilft einsamen Schlagersängerinnen und Schlagersängern bei der schwierigen Suche nach der großen Liebe abseits von der schillernden Showbühne. Teilnehmen werden Andreas Robitzky (39), Oliver Frank (54), Denny Schulze alias Denny Fabian (35), Gerda Gabriel (62), Marion Möhlich alias Marry (36) und Tim Bibelhausen alias Tim Toupet (46). Das vierteilige Format startet am Sonntag, 16. Juni, und wird immer montags, um 19.05 Uhr, ausgestrahlt.

Bei "Bauer sucht Frau" ist Moderatorin Inka Bause seit 2005 auf der Suche nach passenden Partnerinnen für Single-Bauern. In diesem Sommer erweitert RTL das Format: Ab Montag, 24. Juni, 20.15 Uhr, bekommen auch sechs deutsche Bauern im Ausland die Möglichkeit, die Frau fürs Leben zu finden. Das Konzept des fünfteiligen Spin-offs, das immer montags ausgestrahlt wird, ist genauso wie beim Stammformat. "Es gab sehr viele Bewerbungen internationaler Bauern, so dass wir gesagt haben, wir machen jetzt eine extra Staffel", verriet Inka Bause im Interview mit RTL.

Am Freitag, 14. Juni, 20.15 Uhr, entscheidet sich im Finale, wer "Let's Dance" gewinnt – doch das war's noch nicht ganz. Eine Woche später, am Donnerstag, 27. Juni, läuft bei RTL das einmalige Special "Let's Dance – Die große Profi-Challenge". Hier treten keine Promi-Kandidaten gegeneinander an, sondern die ehemaligen und aktuellen Tanz-Profis der RTL-Show. Als Juroren fungieren wie bei "Let's Dance" Joachim Llambi, Motis Mabuse und Jorge González, die Moderation übernehmen Daniel Hartwich und Victoria Swarovski. Antreten werden unter anderen Erich Klann und Oana Nechiti, Robert Beitsch, Kathrin Menzinger und Vadim Garbuzov, Regina und Sergiu Luca und Katja Kalugina. Am Ende entscheiden die Studiogäste über den Sieger.

Wer es gerne etwas actionreicher hätte, kann sich auf "Team Ninja Warrior Germany" freuen. Ab Samstag, 15. Juni, werden sechs neue Folgen jeweils zur Primetime ausgestrahlt. In der "Physical-Show" müssen die Athleten, die in 25 Dreier-Teams gegeneinander antreten, schwierige Parcours meistern und bei bitteren Schlachten kräftig schwitzen. Kommentiert wird diese zweite Staffel von dem RTL-Moderatorenteam mit Frank Buschmann, Laura Wontorra und Jan Köppen. Im vergangenen Juni wurde außerdem ein Promi-Special gesendet, bei dem Philipp Boy, Björn Otto und Jessica Paszka gewannen. Ob und wann mit einer erneuten Ausgabe des Promi-Parcours zu rechnen ist, ist noch nicht bekannt.

Neuer Ableger von "Schlag den Star"

Ebenfalls actionreich wird es bei den neuen Episoden von "Schlag den Star". Nach den Duellen zwischen Sasha und Tim Mälzer sowie Lucas Cordalis und Paul Janke lässt ProSieben am Samstag, 15. Juni, 20.15 Uhr, wieder zwei Stars gegeneinander antreten. Diesmal duellieren sich der ehemalige Skirennläufer Felix Neureuther und Fußballspieler Christoph Kramer in verschiedenen Disziplinen. Direkt im Anschluss um 00.15 Uhr treten noch mal zwei Stars gegeneinander an: "Mr. Comedy" Faisal Kawusi und "Mr. Universum" Ralf Moeller. Die Moderation übernimmt wieder der Entertainer Elton.

Doch damit ist noch nicht Schluss: Mit "Schlag den Besten" startet diesen Sommer ein neuer Ableger des "Schlag den Raab"-Ablegers "Schlag den Star". Die Neuerung: ProSieben schickt in der Spielreihe zwei nicht prominente Kandidaten in ein Duell, und der Sieger darf in der darauffolgenden Ausgabe wiederkommen. Auch hier übernimmt Elton die Moderation. Der Auftakt steigt am Samstag, 29. Juni, 20.15 Uhr.

Eine etwas andere Fernsehshow bietet Jochen Schweizer, der sich in "Der Traumjob – bei Jochen Schweizer" auf die Suche nach einem geeigneten Geschäftsführer für sein Unternehmen begibt. Am Dienstag, 9. Juli, 20.15 Uhr, startet die sechsteilige Show bei ProSieben, die wöchentlich ausgestrahlt wird. Die Kandidaten stellen sich an verschiedenen Orten auf der ganzen Welt harten Prüfungen, in denen sie Fähigkeiten wie Teamwork, Führungsqualitäten und Kommunikationsstärke unter Beweis stellen sollen.

Ein Comeback feierte Steffen Henssler im Mai mit vier Folgen seiner VOX-Show "Grill den Henssler". Nachdem der TV-Koch bei ProSieben wenig Glück hatte ("Schlag den Henssler" floppte), ging es nun wieder zurück an den Herd – und demnächst geht es auch wieder an den Holzkohlengrill. Auf der Seebühne im Elbauenpark in Magdeburg werden vier "Grill den Henssler Sommer-Specials" aufgezeichnet. Reiner Calmund, Mirja Boes und Christian Rach bilden wie üblich die Jury, Annie Hoffmann moderiert. Die genauen Ausstrahlungstermine – mutmaßlich zur Sonntags-Primetime – sind noch nicht bekannt.

