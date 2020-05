"Echtes Leben"

Von Andreas Schoettl

Noch scheint es ganz weit weg, das Ende der Corona-Krise. In einer ARD-Doku beschäftigen sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Wirtschaft, Kultur, Theologie, Psychologie und Medizin dennoch mit möglichen Zukunftsaussichten.

"Wir werden lernen, dass es sich schöner anfühlt, etwas zu machen, als etwas zu haben." Ja, in diesen angespannten Zeiten von Corona, Covid & Co. fühlt es sich schon gut an, wenn eine Expertin wie Friederike Bornträger nicht nur ein finsteres Bild einer Zukunft nach dem Virus zeichnet. Die Psychologin gehört zu den hochkarätigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Wirtschaft, Kultur, Theologie, Psychologie und Medizin, die nun im Rahmen von "Echtes Leben" im Ersten einen Ausblick in eine wohl "neue" Zeit wagen.

Derzeit vollkommen unklar erscheint, welche Folgen die wirtschaftliche Vollbremsung wohl haben wird. Mit einer nachfolgenden Rezession rechnet ein Großteil der Deutschen ohnehin bereits. Laut Christoph Schmitt, Präsident des Leibniz-Institutes für Wirtschaftsforschung, müsse das Stottern des wirtschaftlichen Hochleistungsmotors jedoch nicht in einem Totalcrash landen. Er sagt: "Unsere unternehmerische Kreativität wird uns helfen, aus der Krise zu kommen."

Für den ehemaligen Vorsitzenden der fünf Wirtschaftsweisen ist das Homeoffice zu mehr als nur einem Notarbeitsplatz geworden. Es werde sich künftig in vielen Bereichen durchsetzen, so Schmitt. Der Experte erwartet gar einen positiven Effekt: "Die Digitalisierung wird einen riesigen Schub erfahren."

Auch die Meeresbiologin Prof. Antje Boetius, Leiterin des Alfred-Wegener-Instituts, glaubt an einen Ruck: einen, der helfen werde, auch für das Klima umzusteuern. Der Kinder- und Jugendpsychiater Prof. Michael Schulte-Markwort wiederum sieht nach den Erfahrungen mit Corona die Chance auf eine neues familiäres "Wir".

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH