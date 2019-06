| Online-Befragungstool

Machen Sie mit und registrieren Sie sich für unser Onlinebefragungsprojekt prisma-Trend. Denn Ihre Meinung ist uns wichtig: Wie bewerten Sie unsere prisma-Seiten? Welche Anzeigenmotive gefallen Ihnen gut? Wo kann sich prisma entwickeln? Was vermissen Sie in prisma?

Viele Leserinnen und Leser haben sich bereits registriert. Wenn auch Sie an den Onlinebefragungen teilnehmen möchten, so melden Sie sich am besten direkt bei prisma-Trend an. Das ist für Sie die Chance, sich aktiv an der Weiterentwicklung unserer prisma zu beteiligen. Regelmäßig – mindestens einmal pro Monat – laden wir Sie per E-Mail zu Onlinebefragungen ein, bei denen Sie in nur wenigen Minuten unkompliziert Ihre Meinung abgeben können. Einige dieser Befragungsergebnisse werden wir auch in prisma veröffentlichen. Werden Sie prisma- Trendsetter und melden Sie sich noch heute an unter www.prisma.de/trend

Unsere Befragungsgruppe ist rein internetbasiert. Mit 2 einfachen Schritten gehören Sie zu unserem exklusiven Kreis der prisma-Trendsetter:

1. www.prisma.de/trend aufrufen

2. Dort einfach anmelden, die Teilnahme bestätigen und direkt an der Erstbefragung teilnehmen – fertig!

Nach erfolgter Registrierung und vollständig ausgefüllter Erstbefragung erhalten Sie regelmäßig Einladungen – mindestens einmal im Monat – zu unseren Onlinebefragungen zu prisma. Sie sind jetzt ein prisma -Trendsetter!

Verantwortlich für die Konzeption und Durchführung des Leserpanels prisma-Trend ist die delta Marktforschung GmbH in Köln unter der Geschäftsführung von Frau Johanna Hettler.

Die Erhebung personenbezogener Daten erfolgt ausschließlich zu Zwecken der Markt- und Meinungsforschung. Die Auswertung der Befragungsdaten erfolgt niemals in Verbindung mit personenbezogenen Daten, sondern immer nur anonymisiert in zusammenfassenden Statistiken.

In allen Projektabläufen kann delta Marktforschung ein an den Richtlinien der DSGVO orientiertes, angemessenes Datenschutzniveau garantieren.