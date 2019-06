| Prognose zum Finale

Von Antje Rehse

Am 14. Juni wird er vergeben, der Titel "Dancing Star 2019". Drei Promi-Kandidaten und ihre Tanzpartner haben es bis ins Finale geschafft. Angesichts der bisherigen Leistungen sollte dort eigentlich Ella Endlich die Favoritin sein, doch in Wahrheit hat sie wohl kaum eine Chance. Warum ist das so?

Ginge es nach Jury-Bewertung, wäre Schlagersängerin Ella Endlich und Profi-Tänzer Valentin Lusin der Titel schon so gut wie sicher. Eine "10" nach der anderen zogen die Juroren Motsi Mabuse, Jorge Gonzalez und Joachim Llambi nach den Auftritten der beiden. Und das quasi von Beginn der Staffel an. Doch in Wahrheit ist Ella Endlich der Sieg alles andere als sicher. Im Gegenteil. Pascal Hens (mit Ekaterina Leonova) und Benjamin Piwko (mit Isabel Edvardsson) dürften weitaus bessere Chancen auf den Titel als "Dancing Star 2019" haben. Denn: Sie kommen beim Publikum einfach besser an – und das hat bei der Entscheidung ein gehöriges Wörtchen mitzureden.

Im Finale fließen (wie auch in allen Live-Shows zuvor) Jury-Wertung und Zuschauer-Televoting gleichermaßen in die Entscheidung mit ein. Für Platz 1 in der Jury-Bewertung gibt es 3 Punkte, für den zweiten Platz 2 Punkte und für den dritten Platz 1 Punkt. Genauso beim Zuschauervoting: Das Paar mit den meisten Anrufe erhält 3 Punkte, das zweitplatzierte Paar 2 Punkte und das Paar mit den wenigsten Anrufen 1 Punkt.

Gibt es einen Gleichstand, ist allerdings das Zuschauervoting das Zünglein an der Waage. Der Letztplatzierte im Zuschauervoting kann also de facto nicht gewinnen, egal, wie gut die Jury ihn fand.

Heftige Kritik an Ella Endlich

Heißt konkret: Sollte Ella Endlich die beste Jury-Bewertung aber die wenigsten Anrufe erhalten, käme sie auf vier Gesamtpunkte. Der Sieger des Zuschauervotings würde also in jedem Fall – je nach seiner Platzierung nach der Jury-Bewertung – punktetetechnisch entweder an ihr vorbei- oder zumindest mit ihr gleichziehen. Da dass Zuschauervoting bei Gleichstand den Ausschlag gibt, würde er so oder so vor ihr liegen. Ella Endlich darf also nicht Letzte im Zuschauervoting werden, um eine Siegchance zu haben. Und ob ihr das gelingt, scheint zweifelhaft.

In den sozialen Medien wird sie immer wieder heftig kritisiert. Als gelernte Musical-Darstellerin habe sie einen Vorteil gegenüber den anderen (komischerweise war das in der Vergangenheit bei anderen Kandidaten kein so großes Thema). Ihre Tänze seien von Anfang an zu perfekt gewesen, da fehlten die Emotionen. Die Jury würde bei den anderen Paaren viel strenger bewerten (ein Vorwurf, den Joachim Llambi vehement abstritt). Und überhaupt bekomme Ella auch immer die beste Musik. Kurz gesagt: Ella Endlich hat es bei den Zuschauern schwer, Pascal Hens und Benjamin Piwko fliegen da schon eher die Sympathien zu. Zu allem Überfluss verletzte sich Ella Endlich auch noch während einer Probe kurz vor dem Finale.

Doch es gibt auch Hoffnung für Ella Endlich. Im Halbfinale kam sie ohne zu zittern weiter. Das spricht eigentlich dafür, dass sie dort nicht die wenigsten Anrufe bekommen hat. Zittern musste dagegen Pascal Hens, der sich einige Patzer geleistet hatte. Benjamin Piwko musste übrigens als einziger der drei Finalisten im Laufe der Staffel noch gar nicht zittern. Ist er somit der Favorit?

Nun, Pascal und Benjamin kommen beide bei den Zuschauern gut an, auch ihre Tanzpartnerinnen gehören zu den beliebtesten Profi-Tänzern. Im Finale von "Let's Dance" dürfte also tatsächlich die Leistung ausschlaggebend sein. Wer besser tanzt oder zumindest mit der Choreo den Geschmack der Zuschauer trifft, dürfte die Nase vorn haben. Im Halbfinale wirkte Benjamin Piwko stabiler, über die gesamte Staffel punktete Pascal Hens allerdings besser. Das verspricht Spannung. Und vielleicht kann Ella Endlich ihre Fans für das Finale ja nochmal mobilisieren und doch ein Wörtchen um den Titel mitreden.

Wie läuft das Finale von Let's Dance?

Im Finale müssen die Tanzpaare drei Tänze zeigen. Ihren Lieblingstanz, einen Freestyle und einen Jury-Tanz. Die Jury wählt dabei in der Regel einen Tanz, bei dem die Paare im Verlauf der Staffel nicht überzeugten.

Zudem treten im Finale noch einmal alle ausgeschiedenen Kandidaten auf. In diesem Jahr darf man besonders darauf gespannt sein, was Oliver Pocher sich diesmal hat einfallen lassen und ob Kerstin Ott nach ihrem Aus doch noch ihre Liebe fürs Tanzen entdeckt hat.

Das sind die Tänze im Finale von Let's Dance:

Ella Endlich (34) und Valentin Lusin (32)

Jurytanz: Quickstep; "The Lady Is A Tramp", Frank Sinatra

Lieblingstanz: Samba; "Taki Taki", DJ Snake feat. Selena Gomez

Freestyle: "Kill Bill", Medley (Film)

Benjamin Piwko (39) und Isabel Edvardsson (36)

Jurytanz: Cha Cha Cha; "Cake By The Ocean", DNCE

Lieblingstanz: Rumba; "Shallow", Lady Gaga & Bradley Cooper

Freestyle: "Game of Thrones", Medley (Film)

Pascal Hens (39) und Ekaterina Leonova (32)

Jurytanz: Tango; "Por Una Cabeza", Carlos Gardel

Lieblingstanz: Salsa; "Valio La Pena", Marc Anthony

Freestyle: "Madagascar", Medley (Film)

RTL strahlt das Finale am Freitag, 14. Juni, ab 20.15 Uhr live aus. Die Sendung soll bis Mitternacht gehen.