Ehemaliger Bundesliga-Profi

Von teleschau

Hans Sarpei ist ein Fan des Frauenfußballs. Und das hat gute Gründe, wie der frühere Bundesliga-Profi erzählt.

Hans Sarpei spielte selbst viele Jahre professionellen Fußball, unter anderem beim VfL Wolfsburg, Bayer 04 Leverkusen und zuletzt bis 2012 beim FC Schalke 04. In einer Kolumne des Männer-Magazins "GQ" äußerte er sich nun knapp eine Woche nach dem Start der Frauenfußball-WM in Frankreich darüber, warum er erklärter Fan von Frauenfußball ist. "Der Frauenfußball ist Hooligan-, Rüpel- und gewaltfrei, bezahlbar und dennoch auf tollem Niveau für den Zuschauer."

Doch das ist nicht alles: "Der deutsche Frauenfußball ist sportlich erfolgreicher", erklärt der 42-Jährige und rechnet vor: Während die Männer seit 1990 nur zwei WM- und einen EM-Titel holten, schafften es die Damen auf insgesamt zehn Titel. Außerdem sei der Frauenfußball "so schnell wie Männerfußball": Die Frauen lägen bei WM-Spielen bei einem Durchschnittstempo von 6,5 Stundenkilometern. Bei den Männern sind es 6,6 Stundenkilometer, nur beim Sprint wären sie einen Ticken schneller. Ein weiterer Pluspunkt bei den Frauen ist, dass bei ihren Spielen mehr Tore fallen. "Mit 2,81 Toren zu 2,64 bei den Männern hat man bei den Frauen häufiger Grund zum Jubeln", schreibt Sarpei.

Allerdings merkt der TV-Star ("Hans Sarpei – Das T steht für Coach", Sport1) und frühere "Let's Dance"-Gewinner auch an, dass zu Spielen der Frauenbundesliga gerade mal im Schnitt 846 Zuschauer kommen, während es bei den Männern etwa 43.467 sind. "Es sagt – so ehrlich müssen wir sein – viel über uns als Sportnation und Konsumenten aus", meint Sarpei. "Denn egal, ob Frauenfußball, Leichtathletik, Handball oder Hockey: Sportdeutschland findet in seiner Vielfalt medial kaum statt. Und selbst die Frauen-Fußball-WM interessiert uns erst, wenn wir im Halbfinale sind."

Am Ende schließt er daher mit dem Appell: "Bevor Sie also in der kommenden Saison beim HSV mit Ihrer Familie rund 150 Euro für 90 Minuten Zweitklassigkeit ausgeben, gehen Sie doch mal lieber mit Ihren Kids zum Frauenfußball und haben für weniger als 50 Euro einen tollen Nachmittag. Insbesondere, wenn Sie Mädchen haben."

Quelle: teleschau – der Mediendienst