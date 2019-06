Serien-Remake bei sixx

Von Sarah Kohlberger

"Charmed" begeisterte von 1998 bis 2016 die Fans, nun gibt es eine Neuauflage, die als "wildes, witziges und feministisches Reboot" angekündigt wurde. In den USA gab es aber auch Kritik.

Es wird wieder gehext! Allerdings diesmal nicht mit den bekannten Halliwell-Schwestern Prue, Piper und Phoebe, die von 1998 bis 2006 Millionen Zuschauer vor die Fernsehbildschirme lockten, sondern mit neuen Damen: den beiden Schwestern Mel (Melonie Diaz) und Maggie (Sarah Jeffery) und deren Halbschwester Macy (Madeleine Mantock). Die erste Staffel der Neuauflage von "Charmed", die nun auch im deutschen Fernsehen jeden Donnerstag auf sixx ausgestrahlt wird, lief bereits in den USA, allerdings mäßig erfolgreich: Während die erste Folge noch etwa 1,5 Millionen Zuschauer verfolgten, nahm das Interesse stetig ab und konnte am Ende nur noch Hälfte der Zuschauer begeistern. Trotzdem hat der US-Sender "The CW" die Mystery-Serie bereits um eine zweite Staffel verlängert.

Optisch ist die Neuauflage ähnlich wie das Original, auch inhaltlich gibt es deutliche Parallelen. Die zwei Schwestern Maggie und Mel Vera lernen nach dem mysteriösen Tod ihrer Mutter Marisol ihre Halbschwester Macy Vaughn kennen, die in die gleiche Universitätsstadt zieht. Sie stellen fest, dass sie übermenschliche Kräfte haben: Macy, die Älteste, hat die Fähigkeit der Telekinese (wie damals Prue), die Zweitälteste, Mel, kann die Zeit stoppen (ähnlich wie Piper, die Objekte und Lebewesen zum Stillstand bringen konnte) und Maggie erhält die Kraft des Gedankenlesens (ähnlich wie Phoebe, die Visionen hatte).

Die Rolle von Leo Wyatt, dem Wächter des Lichts im Original, übernimmt nun Harry Greenwood, der den Schwestern eröffnet, dass sie wie ihre Mutter Hexen sind und ihre Kräfte bisher von einem Bindungszauber unterdrückt wurden. Gemeinsam müssen die "Charmed Ones" nun gegen Dämonen und andere böse Kreaturen kämpfen – und vor allem herausfinden, wer ihre Mutter getötet hat. Schauspieler Rupert Evans ("The Boy") übernimmt die Rolle von Harry Greenwood. In weiteren Rollen werden Ser'Darius Blain ("Jumanji: Willkommen im Dschungel"), Ellen Tamaki und Nick Hargrove zu sehen sein.

Ob die drei Hauptdarstellerinnen Melonie Diaz ("Nächster Halt: Fruitvale Station"), Madeleine Mantock ("Into the Badlands) und Sarah Jeffery ("Shades of Blue") in Deutschland genauso viel Erfolg haben werden wie Holly Marie Combs, Alyssa Milano, Shannen Doherty und Rose McGowan aus der Original-Serie, bleibt abzuwarten.

Der Sender "The CW" hat die Serie als "wilden, witzigen und feministischen Reboot" charakterisiert – eine Beschreibung, mit der nicht alle einverstanden waren. Schon im letzten Jahr wetterte Holly Marie Combs gegen die "Charmed"-Neuauflage auf Twitter: "Ich werde nie verstehen, was an einer neuen Sendung stark, lustig oder feministisch sein soll, die quasi aussagt, dass die Originalbesetzung zu alt geworden ist, um den Job zu machen, den sie vor zwölf Jahren machte." Ihre Kollegin Shannen Doherty äußerte sich dagegen optimistisch über das Remake. "Ich bin von der Idee begeistert, dass durch die Show eine neue Generation junger Menschen inspiriert werden könnte, wie wir alle damals", erklärte sie auf Twitter.

Quelle: teleschau – der Mediendienst