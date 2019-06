| "Schlag den Star"

Es wird sportlich bei "Schlag den Star": In einer neuen Ausgabe trifft Ski-Star Felix Neureuther auf Fußball-Profi Christoph Kramer. Schon vor der Sendung eröffnen die beiden das Duell.

Neureuther, der erst in diesem Frühjahr seine Karriere beendet hat, zeigt wenig Respekt vor dem Weltmeister von 2014. "Von mir aus kann er gerne eine Schwalbe machen, aber dann bin ich der Geier, der über ihm kreist! Den Kramer schick' ich vom Platz", wird Neureuther in einer Pressemitteilung von ProSieben zitiert.

Christoph Kramer, der bei Bundesligist Borussia Mönchengladbach unter Vertrag steht, kann das natürlich nicht auf sich sitzen lassen: "Für Felix wird's am Samstag bergab gehen, das Gefühl kennt er ja. Da wird's dem Slalom-Fahrer mal so richtig schwindelig. Mehr als Silber holt er nicht!"

Die markigen Sprüche sind natürlich in erster Linie Show. In Wahrheit sind beide eigentlich nicht als Großmäuler bekannt. Spannung verspricht der Wettkampf der Weltmeister aber trotzdem.

In bis zu 15 Runden treten die beiden Sportler am Samstag (15. Juni, 20.15 Uhr) im direkten Duell gegeneinander an. Dabei geht es um Kampfgeist und Fitness, Köpfchen und Geschick – der Sieger bekommt 100.000 Euro.

Elton führt bei "Schlag den Star" durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Als Music-Acts sind der kanadische Rockstar Bryan Adams ("Part Friday Night, Part Sunday Morning") und die deutsche Pop-Sängerin Sarah Connor ("Vincent") mit dabei.

Quelle: areh