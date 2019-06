| Beatrice Egli im Interview

Von Stephan Braun

Bekannt wurde Beatrice Egli vor sechs Jahren als Gewinnerin von "Deutschland sucht den Superstar" . Am 21.6., ihrem 31. Geburtstag, erscheint ihr neues Album "Natürlich!". Ab dem 8.8. läuft im Kino der Film "Playmobil", für den sie ihre Stimme der Zauberfee gab. In dieser Woche moderiert sie die neue Show "Schlager sucht Liebe".

Beatrice Egli ist erst 30 – und hat im Showgeschäft schon viel erlebt. Sie ist vielseitig wie nur wenige andere Künstler. prisma sprach mit ihr über ihren Erfolg und ihre Auszeit in Australien.

"Als Entertainerin, Sängerin und Moderatorin, so sehe ich mich", sagt die Schweizerin gleich zu Beginn des Gesprächs. "Ich probiere mich gerne aus." Ja, das tut sie. Im letzten Jahr nahm sie eine Auszeit. "Ich musste einfach etwas Tempo rausnehmen und wollte mal wieder so in den Tag hinein leben, mich treiben lassen und einfach loslassen." Passt irgendwie, wenn eine junge Frau wie sie zuvor nahezu ununterbrochen unterwegs war, fünf Schlageralben veröffentlicht hat, vier Tourneen gespielt hat. "Ich habe immer alles gegeben und dann gemerkt: Jetzt ist es Zeit für eine Auszeit. Die habe ich in Australien dann auch wahnsinnig genossen."

Wer sind Sie eigentlich: Musiker, Moderator oder Entertainer?

Ich sehe mich als Entertainerin, Sängerin und Moderatorin. Für mich war der Abschluss der Schauspielschule 2011 total wichtig als Basis auf der Bühne zu stehen. Das schlummert in mir, diese Seite jetzt auch etwas mehr auszuleben. Ich probiere mich gerne aus.

Weshalb sind Sie Ende letzten Jahres ausgestiegen und für mehrere Monate nach Australien gereist?

Ja, Aussteigen ist genau die richtige Bezeichnung. Ich musste einfach mal etwas Tempo rausnehmen und wollte mal wieder so in den Tag hineinleben, mich treiben lassen und einfach loslassen. Das war eine ganz wichtige Zeit für mich, denn ich habe vorher sechs Jahre lang durchgepowert, habe voller Leidenschaft fünf Alben gemacht und vier Tourneen gespielt. Ich habe immer alles gegeben und dann gemerkt: Jetzt ist es Zeit für eine Auszeit. Die habe ich in Australien dann auch wahnsinnig genossen – einfach einmal nur für mich zu sein, aber auch weit weg von zu Hause zu sein. Um dann aber nach einer gewissen Zeit zu spüren, dass ich die Bühne wieder vermisse. Dieser Moment war für mich sehr schön.

Was hat Sie dort besonders beeindruckt?

Die Vielseitigkeit dieses Landes hat mich überrascht. Man denkt bei Australien ja immer an Sonne und Hitze und Strand. Aber dieses Land hat mehr Facetten, mit seinen Weinbergen empfand ich es sogar teilweise als sehr europäisch. Diese Größe, diese Weite dieses Kontinents, das hat mich wirk-lich beeindruckt. Und die Vielseitigkeit der Natur hat mich wahnsinnig fasziniert.

Was haben Sie für sich und Ihr Leben mitgenommen aus Australien?

Das erste Schöne ist, dass ich von dieser Reise meine neue Musik mitgebracht habe, die wir dort auch komplett aufgenommen haben. Das zweite Schöne ist, dass ich gemerkt habe, es ist gut, sich eine Auszeit zu nehmen. Jetzt finde ich aber es ist viel wichtiger, besser auf sich zu achten, damit man nicht wieder an einen solchen Punkt gelangt, wo man einfach nicht mehr kann. Man sollte sich immer wieder kleine Auszeiten schaffen. Das muss nicht immer eine Reise in ein anderes Land sein, sondern das kann auch nur kurze Zeit für mich selbst sein.

Hat sich Ihr Leben seitdem verändert?

Ja, ich bin zwar immer noch sehr viel unterwegs und lebe total für meinen Beruf, aber ich genieße jetzt mehr das Privatleben. Da ich ja fast nie ein freies Wochenende habe, weil ich dann meistens auf der Bühne stehe, habe ich mir jetzt einen freien Montag geschaffen. Der Montag ist dann quasi mein Sonntag. Das ist richtig gut.

Wie viel Australien ist denn auf Ihrem neuen Album "Natürlich" drauf?

In der Musik ist Australien immer wieder zu hören, das Album hat viele Facetten, zum Beispiel sind es gewisse Sounds, die auch einmal am Strand entstanden sind. Dazu kommen dann auch die Themen, die mich in Australien beschäftigt haben: Sei es die Auszeit, oder als Mädchen Spaß haben zu wollen, das natürlich sein und gleichzeitig aber auch das nach Hause kommen. Das findet sich alles auf dem Album wieder. Es ist ein sehr vielseitiges Album und passt sehr gut zu mir.

Und das Album erscheint passend zu Ihrem 31. Geburtstag!

Ja, dieses Mal kommt im Juni bei mir viel zusammen: das neue Album, die RTL-Show.

Wie kommt es, dass Sie jetzt bei RTL die neue Show "Schlager sucht Liebe" moderieren?

Naja, mit einem Format, das ohnehin mein Hobby ist, nämlich Leute miteinander zu verkuppeln, eine Fernsehshow zu moderieren, das freut mich riesig. Als ich gefragt wurde und das Konzept gelesen habe, dachte ich so sofort: Das ist perfekt, das möchte ich gerne machen. Bei dieser Sendung gibt´s dann wirklich alles zu sehen, was die Liebe mit sich bringen kann – oder auch nicht. Sie ist humorvoll, unterhaltend, berührend, einfach wunderschön.

Also haben Sie sich auch verliebt? Ich meine in einen neuen Job?

(lacht) Haha, es wird jedenfalls für dieses Jahr nicht meine letzte TV-Sendung gewesen sein. Das ist schon sicher.

Wie ist denn das Gefühl, gedanklich vor mehreren Millionen Fernsehzuschauern zu moderieren?

Ein bisschen vergisst man das bei der Moderation schon. An manchen Tagen ist mir das große Publikum mehr bewusst und ich kann die Nervosität kaum aushalten, es gibt aber auch andere Tage. Bei diesem Dreh habe ich das große Fernsehpublikum definitiv vergessen. Die Kamera war da eher meine Freundin, der ich erzähle, was gerade so passiert. Es war sehr sehr angenehm.

Und weil Ihnen das alles nicht reicht, geben Sie für den neuen Playmobil-Film einer Figur Ihre Stimme!

Ich gebe dort der Zauberfee meine Stimme. Das ist eine sehr quirlige, verrückte Person, die irgend-wie zu mir passt. Ich glaube wir beide haben uns gefunden. Als ich die Rolle jetzt eingesprochen habe, habe ich schnell festgestellt: Wir beide gehören zusammen. Als ich die Anfrage bekam, musste ich nicht überlegen. In den USA hat Meghan Trainor diese Rolle gesprochen, jetzt für Deutschland darf ich das tun. Das war für mich eine sehr freudige Nachricht. Und aufgeregt war ich schon, als ich dann im Studio stand und die Rolle eingesprochen habe. (Der Film läuft ab 8. August in den deutschen Kinos, die Red.)