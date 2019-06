"Die neuen Bauern und eine Hochzeit"

Von Jasmin Herzog

Im Herbst geht "Bauer sucht Frau" bei RTL in die 15. Staffel. An Pfingstmontag bittet Inka Bause zur großen Bauernschau, in der die neuen Kandidaten im TV präsentiert werden. Und es gibt romantische Neuigkeiten von zwei ehemaligen Kandidaten.

Liebesbedürftige Landwirte, beziehungslose Bauern und feinfühlige Farmer zieht es seit mehr als 15 Jahren zu Inka Bause. Die 50-Jährige hat sich in der Dating-Sendung "Bauer sucht Frau" als berufsmäßige Verkupplerin bewährt und in 14 Staffeln bereits diversen Landwirten zum privaten Glück verholfen. Zum Start der neuen Runde von "Bauer sucht Frau" präsentieren die neuen Kandidaten ihre Vorzüge, mit denen sie ihr zukünftiges Herzblatt erobern wollen. Nach der Vorstellungsrunde können sich dann interessierte Frauen bei der RTL-Sendung bewerben und mit ein wenig Glück die Bauern schon kurze Zeit später auf dem Scheunenfest kennenlernen.

Dass sich die Kandidaten durchaus berechtigte Hoffnung auf die große Liebe machen dürfen, beweisen unter anderem der Rinderwirt Norbert und Petra. Die beiden hatten sich 2015 bei "Bauer sucht Frau" kennengelernt. Nun heiratete das Paar in einer romantischen Zeremonie im Mittelalterdorf Bokenrode. Unter den 80 Gästen war nicht nur ein Kamerateam von RTL, auch andere "Bauer sucht Frau"-Paare gaben sich bei der Zeremonie die Ehre. Petra und Norbert sind das 29. Paar, das im Nachgang der Sendung den Bund der Ehe schloss.

Quelle: teleschau – der Mediendienst