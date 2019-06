Superhelden-Finale

Von teleschau

Seine Liebe zu Marvels großem Superheldenfinale "Avengers: Endgame" brachte einen jungen Mann aus Florida nun ins Guinnessbuch.

2,732 Milliarden US-Dollar spielte "Avengers: Endgame" bislang weltweit ein – und daran hat Agustin Alanis einen nicht ganz unerheblichen Anteil: 112 Mal schaute sich der junge Mann aus Florida den Blockbuster mittlerweile an. Er hat damit sogar den Rekord eines anderen Marvel-Fans eingestellt. Der Amerikaner Anthony Mitchell hatte den ersten Teil des Superhelden-Showdowns, "Avengers: Infinity War", insgesamt 103 Mal in einem Kino in North Carolina angesehen und es damit ins Guinnessbuch geschafft. Mitchell sei seine Inspiration gewesen, gibt Alanis bei Facebook an.

In seinem Social-Media-Kanal postet der Comic-Filmfan auch die Beweisfotos von den Kinokarten, stets gespickt mit einem Zitat aus der erfolgreichen Filmreihe. Unter der Woche sehe er sich den Film, der immerhin drei Stunden geht, mindestens zweimal an, erklärt Alanis.

Sollte der Superfan mit seinem Rekord andere Kinogänger dazu verleiten, sich "Avengers: Endgame" anzuschauen, könnte der Film selbst einen Weltrekord knacken: In der Liste der kommerziell erfolgreichsten Filme aller Zeiten liegt derzeit nur noch "Avatar – Aufbruch nach Pandora" mit einem weltweiten Einspielergebnis von 2,788 Milliarden US-Dollar vor dem Superheldenspektakel.

Quelle: teleschau – der Mediendienst