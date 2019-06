| Im Alter von 84 Jahren

32 Jahre lang war Wilhem Wieben als "Tagesschau"-Sprecher regelmäßiger Gast in den deutschen Wohnzimmern. Am 13. Juni 2019 ist Wieben im Alter von 84 Jahren gestorben. Das teilte der NDR am Donnerstag mit.

"Wilhelm Wieben hat über Jahrzehnte die Tagesschau geprägt. Stets seriös, kompetent und hoch professionell. Als Sprecher hat er Generationen begleitet", sagte NDR-Intendant Lutz Marmor. "Wilhelm Wieben gehörte zu den prägenden deutschen Fernsehpersönlichkeiten, immer freundlich, zugewandt und nah bei den Zuschauerinnen und Zuschauern. Darüber hinaus beeindruckte Wilhelm Wieben u. a. durch Lesungen, als Moderator und Schauspieler – und durch seinen persönlichen Einsatz für hilfsbedürftige Menschen. Wir werden ihn vermissen."

Wilhelm Wieben ist tot. Der langjährige Sprecher der Tagesschau starb mit 84 Jahren. https://t.co/26CVg4lm9h pic.twitter.com/AmaCDPtzV5 — NDR Info (@NDRinfo) 13. Juni 2019

Wieben begann 1966 als Mitarbeiter bei ARD-aktuell in Hamburg, zunächst hinter, ab 1972 auch vor der Kamera. 1974 war er erstmals in der "Tagesschau"-Ausgabe um 20 Uhr zu sehen. 1998 verließ Wieben die Sendung auf eigenen Wunsch.

Wilhem Wieben hatte nach einer Verwaltungslehre Schauspielunterricht an der Max-Reinhardt-Schule in Berlin genommen. Seine Laufbahn als Sprecher begann er bei Radio Bremen. Nebenher moderierte Wieben in den 70er- und 80er-Jahren Radiosendungen auf NDR 2. 1976 begann er mit plattdeutschen Lesungen, aus denen sich mehrere Buchveröffentlichungen ergaben. Später folgten hochdeutsche Lesungen. Mit Lesungen und Spendenaktionen unterstützte Wieben auch die Hospizarbeit in Hamburg.

Als Schauspieler trat er am Bremer Theater am Goetheplatz, an der Hamburgischen Staatsoper und am Hamburger Tivoli-Theater auf.

Quelle: areh