| RTL-Tanzshow

Schreckmoment in den Proben vor dem "Let's Dance"-Finale: Ella Endlich kommt nach einer Hebefigur falsch auf und geht zu Boden. Ist ihre Teilnahme in Gefahr?

"Sie ist wohl Valentin (Tanzpartner Valentin Lusin, Anm. d. Red.) auf den Fuß gestiegen und dann kippt man schon mal ganz gerne ein bisschen um", erklärt der Show-Arzt Volker Gilbert in einem RTL-Video. Ella wird sofort auf der Tanzfläche medizinisch versorgt und humpelt danach aus dem Studio. "Was man dann macht, ist ordentlich kühlen, ganz rasch runterkühlen und dann komprimieren. Dann habe ich ihr noch ein Tape angelegt, um Stabilität zu bekommen", so der Arzt, der aber Entwarnung gibt: "Wahrscheinlich ist es nicht so schlimm."

Valentin Lusin sagt: "Ihr ist wohl der Fuß weggeknickt. Dann ist der Schreck natürlich erst mal da." Laut RTL soll Ella Endlich im Finale aber tanzen können. Ideal ist so eine Vorbereitung aber natürlich nicht.

Ella Endlich tanzt am Freitagabend einen Quickstep, eine Samba und einen Freestylse zur Filmusik von "Kill Bill".