Zweite Staffel im ZDF

Von Rupert Sommer

Mit sechs neuen Folgen kehrt die satirische Miniserie über den eher ambitionsbefreiten Berliner Parlamentarier mit einer neuen Staffel ins ZDF-Spätprogramm zurück.

Eigentlich hat Hans-Josef Eichwald (Bernhard Schütz), den nicht nur seine Mitarbeiter "Hajo" rufen dürfen, seinen Job ja gründlich verfehlt. Im Rampenlicht zu stehen, ist dem Berliner Bundestagsabgeordneten mit der Ausstrahlung eines etwas ramponierten Aktenordners, meist grundsätzlich zuwider. Umso wichtiger ist ihm sein Team, das mehr oder weniger auf Zack ist. Es soll dem Chef mit dem urdeutschen Namen den Rücken frei- und vor allem Presseärger vom Leib halten. So recht geht dieser Spießer-Plan natürlich auch in den sechs neuen Folgen der dezent satirischen ZDF-Spätprogrammserie "Eichwald, MdB" nicht auf. Die Comedy meldet sich vier Jahre nach der ersten Staffel zurück.

Diesmal bekommt es der eher unauffällige Hinterbänkler mit Rechtspopulisten, jungen YouTubern, privatem Hin und Her in seiner Büromannschaft und einem veritablen Doping-Skandal zu tun. Letzterer ist Auftaktthema in der ersten Folge: Weil Holland kurz vor Anpfiff der EM ausgeschlossen wird, richten sich viele Kameralinsen auf den Abgeordneten Eichwald. Hajo sitzt nämlich im Sportausschuss. Bislang konnte er dort eine ruhige Kugel schieben.

Quelle: teleschau – der Mediendienst