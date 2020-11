World's Sexiest Royal: Prinz Harry ist der attraktivste Königshaus-Sprössling

Die Konkurrenz war groß, doch am Ende setzte sich ein rothaariger, 36-jähriger Brite durch. Das "People"-Magazin ernannte Prinz Harry nun zum "world's sexiest royal" – der Enkel von Queen Elizabeth II darf sich also offiziell als attraktivster Royal der Welt betiteln.

Harry setzte sich mit dieser Ehrung gegen weitere Kandidaten wie Bruder William, Prinz Carl Philip von Schweden und Prinz Félix von Luxemburg durch. Zudem ist es nicht der erste Titel, den Harry aufgrund seiner Attraktivität einheimst. Im vergangenen Jahr wurde er als "Sexiest Dad Alive" ausgezeichnet, nachdem sein Söhnchen Archie zur Welt gekommen war.

Gemeinsam mit seiner Frau, Herzogin Meghan, lebt der 36-Jährige in Santa Barbara, Kalifornien, und hat sich von royalen Pflichten losgesagt. Auch an Weihnachten wird das Paar wohl nicht nach Großbritannien zurückkehren. Offiziell sei die Reise wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Freunde des Paares sollen allerdings verraten haben, dass Prinz Harry und Herzogin Meghan "noch nicht bereit" seien für ein festliches Familientreffen in Großbritannien – schließlich sorgte ihre Entscheidung für reichlich Unmut im Buckingham Palace.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH