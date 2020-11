Terra X: Die Alpen – Nichts ist für die Ewigkeit – ZDF-Doku mit Dirk Steffens

Dirk Steffens erläutert unter anderem die beeindruckenden Zusammenhänge zwischen den Alpen und Wetterphänomenen in ganz Europa. Fotoquelle: ZDF / Oliver Roetz

In der neuen Folge von "Faszination Erde" verschlägt es Dirk Steffens unter anderem in die Tiefen der Hölloch-Höhle in den Allgäuer Alpen. Fotoquelle: ZDF / Sabine Armsen