LUKE! Die Greatnightshow: Lukas Podolski im Elfmeterschießen gegen Mockridge

Elfmeterschießen gegen Lukas Podolski, Funkemariechen-Stemmen gegen Fabian Hambüchen: In einer neuen Ausgabe von "LUKE! Die Greatnightshow" tritt Luke Mockridge gegen Köln an.

Als echter Rheinländer kennt sich Luke Mockridge in Köln natürlich bestens aus. Geboren wurde der Entertainer ein paar Kilometer flussaufwärts in Bonn, mittlerweile ist er in der Domstadt zu Hause. Doch hat er im direkten Wettstreit mit der Stadt und ihren Promis eine Chance? Die Antwort darauf gibt es bei "LUKE! Die Greatnightshow: Luke vs. Köln" am Freitag, 20. November, in SAT.1.

Kölner Studenten wollen Luke beim Wissens-Quiz schlagen. Die Lanxess-Arena will von Lukes Band "Sprengstoff" samt ihrer Instrumente erklommen werden. Jenke von Wilmsdorff ist entschlossen, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln der Stadt schneller ans Ziel zu kommen als Luke zu Fuß. Fabian Hambüchen will Luke im Funkemariechen-Stemmen schlagen. Dennis aus Hürth tritt im Kölschgläser-Stapeln für Köln gegen Luke an. Und kein geringerer als Prinz Poldi höchstpersönlich will Kölns Ehre beim Elfmeterschießen verteidigen.

Die nächste Ausgabe von "LUKE! Die Greatnightshow" läuft dann am Montag 21. Dezember als Weihnachtsfeier.

Quelle: areh